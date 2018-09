Magnussen nr. 8 i Sotji, hvor Hamilton vinder Igen gode point til den danske Haas-kører, og det ligner en ny VM-titel til briten, mens Ferrari-kørerne atter må bøje sig.

Kevin Magnussen fuldendte en god weekend i Sotji, da det russiske Formel 1-grandprix søndag blev kørt.



Fredag blev hans kontrakt med Haas-holdet forlænget, og lørdag satte han femtehurtigste tid i kvalifikationen.

Helt lige så godt gik det dog ikke, da tingene skulle afgøres søndag.

Ikke desto mindre sluttede danskeren som nummer otte, og han kan derfor sætte VM-point på kontoen for første gang siden det belgiske grandprix i slutningen af august.

Hamilton udbygger føring

Lewis Hamilton vandt løbet og udbygger dermed sin føring i VM-stillingen.

Andenpladsen gik til britens holdkammerat hos Mercedes, Valtteri Bottas, mens Ferraris Sebastian Vettel blev nummer tre.

Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, sluttede som nummer 11 og får dermed ingen VM-point.

Magnussen havde efter et par sløje præstationer i de seneste grandprixer en overraskende god optakt til søndagens løb i Rusland.

Danskeren var flyvende i lørdagens kvalifikation og startede helt fremme som nummer fem.

Stabil indsats af Magnussen

Det var dog forventet, at Kevin Magnussen ville få svært ved at holde sin startposition. Han mistede hurtigt en placering til Saubers Charles Leclerc og måtte kort efter også lade Red Bulls Max Verstappen køre forbi.

Som løbet skred frem faldt den danske Haas-kører yderligere et par placeringer tilbage og etablerede sig midt i feltet, hvor han igennem det meste af løbet formåede at holde de to Force India-biler bag sig.

Kevin Magnussen har efter løbet 53 point i den samlede VM-stilling.

Holdkammeraten Grosjean har hentet 27 point i sæsonen.

Ritzau