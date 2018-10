Vred Magnussen udgik, da suveræne Hamilton vandt Kevin Magnussen udgik på Suzuka efter en påkørsel.

Briten Lewis Hamilton (Mercedes) er godt på vej mod sit andet Formel 1-mesterskab i træk og det femte i karrieren i alt.



Søndag var Mercedes-køreren suveræn og førte fra start til slut i grandprixet på Suzuka-banen i Japan, hvor Kevin Magnussen udgik tidligt.

Dermed har Hamilton vundet de seneste fire grandprixer, og han har vundet seks ud af de seneste syv.

I den samlede stilling scorede briten yderligere 25 point, og han står nu noteret for 331 point.

Det er kun Ferraris Sebastian Vettel, der kan nå at fravriste Hamilton endnu et verdensmesterskab.

Vettel har 264 point, og det er derfor svært at forestille sig, at tyskeren kan indhente Hamiltons føring på sæsonens sidste fire grandprixer. I søndagens løb blev Vettel nummer seks.

Hamilton åbnede løbet fra pole position, og i ubesværet stil udbyggede han føringen til Mercedes-kollega Valtteri Bottas fra første omgang.

Det var kronen på en perfekt Hamilton-weekend i Japan. Briten var hurtigst i alle tre træninger, kvalifikationen og altså i selve løbet.

Valtteri Bottas bevarede andenpladsen, selv om han i løbets sidste fase blev presset hårdt af Red Bull-køreren Max Verstappen.

Jeg har ikke brug for at stå her og svine andre kørere til i tv Kevin Magnussen

På det tidspunkt var danskeren Kevin Magnussen (Haas) forlængst udgået.

Magnussen punkterede kort inde på anden omgang efter en kollision med Sauber-køreren Charles Leclerc.



Selv om danskeren fik nye dæk på, måtte han køre tilbage i garagen og blive holdende, inden han havde kørt ti omgange.

»Jeg har ikke så meget at sige. Han kørte ind i mig. Jeg har ikke brug for at stå her og svine andre kørere til i tv«, siger han efter løbet til TV3+.

Danskeren fik en lidt skidt start fra sin 12.-plads og blev allerede på en af de første omgang reelt sat ud af spil.

»Jeg gik til højre for at blokere, hvor han gik med, og så kørte jeg tilbage mod venstre, hvor han klippede mit venstre baghjul. Det punkterede, og jeg fik skader på gulv og bagvinge. Når gulvet går i stykker, er der ikke noget at gøre«, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Haas-kollega Romain Grosjean viste, at der fortsat er god fart i Haas-raceren. Franskmanden blev nummer otte i Japan og hentede fire point.



Næste Formel 1-grandprix er i amerikanske Austin om to uger.

Ritzau