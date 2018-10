Kevin Magnussen: Jeg manglede selvtillid i første sving Haas-køreren missede en træning før kvalifikationen. Han mener ikke, at han fik det optimale ud af det.

Kevin Magnussen måtte lørdag tage til takke med en 12.-plads i kvalifikationen til Formel 1-grandprixet i USA, der køres søndag.

Efterfølgende peger den danske Haas-kører på den missede træningstid fredag som en af årsagerne. Her blev danskeren i garagen under hele anden træning i stedet for at trille ud på den regnvåde bane.

»På grund af regnvejret fredag fik vi ikke kørt ret meget, og det betød, at jeg mistede lidt selvtillid i forhold til det første sving. Og så overkompenserede jeg med bremserne. Jeg låste mange gange mine forbremser på vej ind i svinget. For at undgå det justerede jeg bremsebalancen, og fik så nok for meget effekt på baghjulene. Det belastede bagdækkene, og de havde ikke greb nok i de mange langsomme sving i den tredje sektor, hvor jeg mistede meget tid«, siger Magnussen til BT.

Fører sæsonen 10-8

Danskeren røg ud i Q2, der er den anden og næstsidste fase af kvalifikationen. Her satte han tiden 1 minut og 34,732 sekunder.

Dermed sluttede han efter Haas-kollega Romain Grosjean, der fik en slutplacering nummer otte.

Magnussen fører stadig det indbyrdes kvalifikationsregnskab i sæsonen, men nu kun med 10-8.

Sammen kæmper de to for at overgå Renault som hold og blive 'best of the rest' - altså at ende som bedste hold, når man fraregner Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Bedre i varmen

Renault er otte point foran før weekendens grandprix i USA. Grosjean mener ikke, at Haas fik vist sig som det overlegne mandskab i lørdagens kvalifikation.

»Jeg tror ikke helt, vi var 'best of the rest' i dag (lørdag, red.) - også bevist ved, at en af vores biler ikke nåede Q3. På den anden side forberedte vi os mere til løbet end tidtagningen. Det bliver varmere, så jeg tror, vi er i en bedre position der«, siger Grosjean til Ekstra Bladet.

Grandprixet i USA er sæsonens fjerdesidste, men allerede søndag kan Lewis Hamilton (Mercedes) vinde VM-titlen. Det kræver, at han får mindst otte point mere end den nærmeste forfølger, Sebastian Vettel (Ferrari).

