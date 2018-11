Magnussen får nye kvalifikationsklø af Haas-kollega Danskeren starter søndag som nr. 13 i sæsonens sidste grandprix, mens holdkollega Romain Grosjean starter som nr. 7, mens Lewis Hamilton igen tager pole position.

Formel 1-køreren Kevin Magnussen (Haas) starter som nummer 13, når sæsonens sidste grandprix køres søndag i Abu Dhabi. Det står klart efter lørdagens kvalifikation.



Samtidig var det endnu en skidt dag for danskeren i det interne Haas-regnskab, hvor han duellerer mod Romain Grosjean.

Som det har været tilfældet i det meste af efteråret starter Grosjean atter foran sin danske kollega i søndagens grandprix. Franskmanden blev nummer syv i kvalifikationen.

Det er femte gang i træk, at franskmanden overgår Magnussen i kvalifikationen, og i årets samlede kvalifikationsregnskab ender Grosjean med at vinde Haas-dysten 11-10.

»Jeg mangler bare lige at tænde dækkene fuldstændigt på den rigtige måde og finde den balance, jeg har brug for. Romain virker til lige at kunne mærke, hvordan man skal tænde dækkene på udomgangen«, siger Kevin Magnussen til TV3+.

En dansk sniger til Q2

I begyndelsen af sæsonen var det ellers Magnussen, som havde et klart overtag i kvalifikationerne, men i blot en af de sidste ni kvalifikationer har han været hurtigere end Grosjean.

I lørdagens første kvalifikationsrunde, Q1, lå Magnussen længe blandt den gruppe af kørere, der ikke ville få lov til at køre Q2, men danskeren sneg sig akkurat med til kvalifikationsrunden.

Også i Q2 lå Magnussen på den forkerte side af elimineringsstregen, og denne gang kunne han ikke forbedre sig tilstrækkeligt meget i sit sidste forsøg på at snige sig med til den afgørende Q3.

I Q3 var Lewis Hamilton (Mercedes) hurtigst. Briten starter derfor i pole position lige foran holdkammeraten Valtteri Bottas.

Når Fernando Alonso (McLaren) søndag kører sit sidste Formel 1-grandprix, starter den tidligere verdensmester fra en position som nummer 15.

Ritzau