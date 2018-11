Formel 1 2018: Verdensmesteren, bad boy Magnussen og afskeden med Don Quijote Lewis Hamilton manglede modstand i de afgørende øjeblikke, rivaliseringerne manglede og løbet i København, der blev væk, var nogle af årets overskrifter.

Halvvejs gennem formel 1-sæsonen troede Ferrari, at 2018 skulle markere slutningen på over 10 års nederlag og ydmygelser. Da der var kørt 10 løb, førte det italienske holds tyske kører, Sebastian Vettel VM-serien, men i det tyske grandprix på Hockenheim ramlede alt for både Vettel og Ferrari, og det var stærkt medvirkende til at Lewis Hamilton generobrede 1.-pladsen, hvorfra han ikke siden veg.