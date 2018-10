Iskold formel 1-hjerne: Lewis Hamilton er nu i selskab med de allerstørste

Blå Bog

Lewis Hamilton

Fulde navn: Lewis Carl Davidson Hamilton

Født 7. januar 1985 i Stevenage, England

Tildelt ordenen Member of the Order of the British Empire (MBE) af dronning Elizabeth i 2009.

Formel 1-karriere

2007-2012: McLaren

2013-: Mercedes

Verdensmester 2008, 2014, 2015, 2017, 2018

71 grandprix-sejre

81 polepositioner (rekord)

Øvrig motorsportskarriere:

Vinder af formel Renault 2.0 UK i 2003.

Vinder af Bahrain Superprix i 2004.

Vinder af den europæiske formel 3-serie i 2005.

Vinder af formel 3 Masters i 2005.

Vinder af GP 2 i 2006.





