Kevin Magnussens hold klager over rival inden grandprix Haas har indgivet protest mod Force India, inden det går løs med sæsonens sidste grandprix i Abu Dhabi.

Formel 1-holdet Haas har indgivet en protest mod holdet Force India før sæsonens sidste grandprix i Abu Dhabi.

Derfor skal repræsentanter fra begge hold mødes med Den Internationale Motorsportsunion (FIA), inden der køres de første træninger fredag før grandprixet i Abu Dhabi, skriver Reuters.

Haas og Force India har krydset klinger tidligere i sæsonen, men ifølge Reuters har løbskommissærerne ikke angivet klagens indhold.

Ekstra Bladet skriver dog, at der kan være tale om at Haas er utilfredse med pengepræmieudbetalinger til konkurrenten, der har være i økonomisk uføre og været gennem et ejerskifte i denne sæson.

Force India skiftede navn til Racing Point Force India i august, da Formel 1-sæsonen var i gang.

En investorgruppe overtog holdet, som havde haft økonomiske udfordringer.

Det betød, at Force India mistede 59 point i konstruktørregnskabet, hvor holdet ellers lå nummer seks på tidspunktet.

Inden sidste grandprix køres, ligger Force India uden point i konstruktørernes stilling, hvor Haas er nummer fem med 90 point.

Ifølge blandt andet autosport.com drejer klagen sig om Force India-racernes design, som lyder navnet VJM11.

Ifølge reglerne i Formel 1 skal et hold selv have konstrueret sin racer, men da Force India skiftede ejere, fortsatte man med VJM11.

Tidligere på sæsonen var det Force India, der langede ud efter Haas.

Her mente blandt andet Force India, at samarbejdet mellem Haas og Ferrari om konstruktionen af Haas-racerbilerne overtrådte reglerne i Formel 1.

Fredag køres to træninger, mens lørdag byder på en træning og kvalifikation, inden det går løs med grandprixet i Abu Dhabi søndag.

Lewis Hamilton (Mercedes) er for længst kåret som verdensmester i denne sæson.

ritzau