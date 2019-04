Finske Bottas sikrer Mercedes poleposition i Baku

Ferrari havde håbet, at Bakus gader skulle være stedet, hvor Mercedes efter en dominerende start på sæsonen ville blive sat på plads. Og efter at have domineret træningerne, så der ud til at være grobund for italienernes optimisme.

Men ak, ak, ak. Igen virkede det som om, Mercedes havde et gear mere, da kampen om startplaceringerne til søndagens formel 1-grandprix i Aserbajdsjans hovedstad spidsede til.

I hvert fald fyrede Valtteri Bottas en monsteromgang af i sidste minut af kvalifikationen og sikrede sig karrierens 9. poleposition foran den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton og Ferraris Sebastian Vettel.

Ferraris unge håb Charles Leclerc var spået til at tage karrierens anden poleposition efter at monegaskeren havde været hurtigst i træningen, men i anden kvalifikationsrunde kom han ikke ordentligt rundt i et sving og kolliderede med barrieren.

Det var i samme sving den polske Williams-kører Robert Kubica parkerede sin bil i første runde, men det var knapt så opsigtsvækkende som Leclercs afkørsel, der bare bidrog yderligere til Ferraris dårlige sæsonstart.

For Kevin Magnussen har sæsonen indtil nu udelukkende budt på gode kvalifikationer med placeringer i top 10, men i selve løbene har det været en anden snak.

Her har Haas-racerne bortset fra i sæsonåbningen i Melbourne slet ikke kunnet følge med og er endt uden for de pointgivende placeringer.

Det har givet store frustrationer hos Kevin Magnussen og Haas ikke mindst fordi, teamet har haft svært ved at identificere problemet og dermed løse det.

Derfor har både teamchef Günther Steiner og Kevin Magnussen har haft svært ved at mønstre en overbevisende optimisme inden møder med asfalten i Bakus gader. Det kom blandt andet til udtryk, da danskeren deltog i det officielle pressemøde før grandprixet i Aserbajdsjan.

»Du går altid ind til en løbsweekend med masser af håb og optimisme. Teoretisk set er det ikke en bane, der passer os med de problemer, vi har eller rettere sagt de problemer vi tror, vi har. Men vi har scoret point her tidligere med en langsom bil, og jeg tror ikke, vi har en langsom bil denne weekend. Vi har en hurtig bil, men der bare det ved det ... vi har haft begge biler i Q3 i de tre første løb i denne sæson, og så har vi været de næstlangsomste hold i løbene, så der er helt klart et problem her, som vi skal have løst. Jeg håber og tror, at det kun er et spørgsmål om tid inden vi finder og løser problemet«, lød det fra Kevin Magnussen ifølge den officielle formel 1-hjemmeside.

Haas har justeret på bilen, men om det løser problemet i løbene med den manglende fart vil først vise sig, når de røde lamper går ud søndag eftermiddag.

»Vi er stadig i processen med at finde ud af, hvad der skaber problemet«, siger Kevin Magnussen.

For første gang i denne sæson måtte Haas se en af holdets kørere udgå allerede efter 1. kvalifikationsrunde. Det var Romain Grosjean, der blot formåede at komme rundt i 17. bedste tid og dermed bidrog franskmanden til det amerikanske holds hovedpine.

Lidt bedre gik det for Kevin Magnussen, der kom videre til næste runde, men danskeren kunne ikke følge sin 7. plads i den 3. og afsluttende træning til dørs, og han starter derfor som nr. 14 i grandprixet. Det er første gang i denne sæson, Kevin Magnussen ikke starter i top 10.

I den rent interne Haas-duel er stillingen i kvalifikationen 3-1 til Kevin Magnussen.