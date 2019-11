Mere konkurrence for færre penge: Formel 1 skal gennemgå store forandringer

Ferraris Sebastian Vettel er kritisk over for nye biler, mens Lewis Hamilton ser ændringer som en udfordring.

Mere konkurrence for færre penge:

Den forkerte vej eller en spændende udfordring?

Racerstjernerne reagerede meget forskelligt, da Formel 1 torsdag præsenterede en række store ændringer, der træder i kraft fra 2021. Formålet er at skabe et tættere felt for færre penge.

Blandt de største nyheder var nye og tungere biler, som skal anvendes af kørerne. Ifølge AFP forventes den gennemsnitlige omgangstid at blive mere end tre sekunder langsommere end i denne sæson.

Ferraris Sebastian Vettel er kritisk over for de nye racere.

»Bilerne er mere spektakulære nu, og det har de været siden 2017«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Før det synes jeg, de var ret langsomme. Nu ved vi, hvad bilerne er i stand til. Det er mere spændende«.

»I min optik er det den forkerte vej at gå, at bilerne bliver så tunge, men det er selvfølgelig på grund af sikkerhedsforanstaltninger, og jeg tror, at alle accepterer det«, siger tyskeren.

Formel 1 afslørede også, at der skal indføres et lønloft for hvert hold på 175 millioner dollar svarende til knap 1,2 milliarder kroner i den øjeblikkelige kurs.

Det er cirka halvdelen af det, som teams som Mercedes, Ferrari og Red Bull bruger, mens andre ikke bruger nær så meget.

Desuden skal sæsonen udvides til maksimalt 25 grandprixer. I dag er der 21 grandprixer i kalenderen, mens der næste år køres 22.

Den femdobbelte verdensmester Lewis Hamilton betragter ændringerne som en udfordring.

»Jeg elsker altid en udfordring«, siger Mercedes-køreren ifølge Reuters.

»Holdet har vist, at vi er de bedste til at reagere, når der kommer ændringer. Holdet betragter det som en spændende udfordring. Det bliver interessant«.

Meget skal gå galt, hvis Lewis Hamilton ikke skal vinde VM-titlen for sjette gang i karrieren.

Før søndagens grandprix, der køres i Austin i delstaten Texas, har han 74 point ned til teamkollega Valtteri Bottas i VM-stillingen, og der er 78 point tilbage at køre om.

Første træning til grandprixet i Austin køres fredag klokken 17 dansk tid. Lørdag er der træning og kvalifikation, mens der køres om point søndag.

ritzau