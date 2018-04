Tiger Woods gør Masters elektrisk med sit mirakel For første gang i 3 år er Tiger Woods med ved Masters, hvor der for første gang siden 2003 ikke er dansk deltagelse.

De glæder sig ovre blandt de blomstrende azaleaer på Augusta International. Spillerne, tilskuerne, det venlige personale med deres mange strikse regler, journalisterne og ikke mindst tv-stationerne.

Masters 23 år med Tiger Woods Vinderne / Tiger Woods’ placering 1995 Ben Crenshaw / (amatør) 41 1996 Nick Faldo / missede cuttet 1997 Tiger Woods / vinder 1998 Mark O’Meara / nummer 8 1999 Jose Maria Olazabal / nummer 18 2000 Vijay Singh / nummer 5 2001 Tiger Woods / vinder 2002 Tiger Woods / vinder 2003 Mike Weir / nummer 15 2004 Phil Mickelson / nummer 22 2005 Tiger Woods / vinder 2006 Phil Mickelson / nummer 3 2007 Zach Johnson / nummer 2 2008 Trevor Immelman / nummer 2 2009 Angel Cabrera / nummer 6 2010 Phil Mickelson / nummer 4 2011 Charl Schwartzel / nummer 4 2012 Bubba Watson / nummer 40 2013 Adam Scott / nummer 4 2014 Bubba Watson / deltog ikke 2015 Jordan Spieth / nummer 17 2016 Danny Willett / deltog ikke 2017 Sergio Garcia / deltog ikke Vis mere

Forventningens glæde kan komprimeres til en enkelt sætning på tirsdagens pressemøde:

»Det er dejligt at være tilbage«.

Hysteriet er ved at være tilbage

Sagt af et fænomen, der har været i den eksklusive og normalt utilgængelige golfklub adskillige gange før, men som 42-årig er omgærdet af en interesse, der vækker minder om hysteriet i hans storhedstid og den forargelse, der var hans følgesvend gennem en til tider pinlig deroute.

Det er skørt. Et mirakel. Det er 7-8 år siden, at jeg har følt mig så godt tilpas Tiger Woods

Tiger Woods er for mange synonym med golf, og nu er amerikaneren – tilsyneladende – endelig, endelig, endelig tilbage i en forfatning, hvor han kan gøre sig forhåbninger om at videreføre den meritliste, der stoppede ved den 79. PGA-sejr med Bridgestone Invitational i 2013 og den 14. majorsejr med US Open i 2008.

Fire rygoperationer, tre knæoperationer, et par anholdelser og en skilsmisse har fyldt mere end de sportslige præstationer i de seneste mange år, men i december gik det op for Tiger Woods, at der atter var håb efter de mange kirurgiske indgreb og personlige fejltrin.

»Det er skørt, oprigtigt skørt. Et mirakel. Det er 7-8 år siden, at jeg har følt mig så godt tilpas. Inden min sidste rygoperation tænkte jeg, at jeg ville få et rart og behageligt liv, men at jeg aldrig ville komme til at svinge en golfkølle med samme kraft, som jeg har gjort tidligere. Jeg er lidt stivere, men jeg har ingen smerter, og af en eller anden grund er det kommet tilbage. Min krop, mit tempo og min timing er tilbage«, sagde en afslappet og veloplagt Tiger Woods på pressemødet.

Mestrenes middag var et helvede sidste år

Tiger Woods var også i Augusta sidste år, men det var for at deltage i den traditionelle middag for de tidligere mestre, og han havde store smerter i ryggen, problemer med overhovedet at sidde på stolen, og ifølge nogle af de andre deltagere lignede han en træt gammel mand.

For 4 uger siden blev Tiger nummer 2 i Valspar Championship, 1 slag efter Paul Stacey, og ugen efter blev han nummer 5 i Arnold Palmer Invitational, som blev vundet af Rory McIlroy.

Nordireren har chancen for at blive den 6. nogensinde, der vinder alle 4 majorturneringer, og McIlroy har været i top-10 i Masters de seneste 4 år efter sit berømte sammenbrud i 2011, da han førte hele ugen og med 4 slag inden sidste runde, hvor han kollapsede på de sidste 9 huller og med en runde i 80 slag sluttede som nummer 15.

»Den oplevelse gjorde mig til en bedre golfspiller«, har McIlroy sagt om nedturen. Få måneder senere vandt han i US Open den første af sine 4 majortitler, og som en af årets turneringvindere er han blandt favoritterne i denne uges Masters, der for første gang siden 2003 er uden dansk deltagelse.

Der er 10-20 der kan slå selv en Tiger på toppen

»Der er ingen klar favorit, der skiller sig ud. Ingen er stukket af, og mange spillere fra først i 20’erne til Phil (Mickelson, red.) på 47 har spillet godt, og det er med til at gøre Masters så spændende i år«, vurderer Tiger Wods.

Verdensetteren Dustin Johnson, den forsvarende mester Sergio Garcia, superputteren Jordan Spieth, der vandt i 2015, og amerikaneren Jason Day er andre brandvarme navne, og sidstnævnte er kun glad for atter at skulle konkurrere med det tilbagevendte fænomen.

»Alle ønsker at se ham vinde og spille, som han gjorde tidligere. Det er fint med os. Det er fint med mig. På en god dag kan jeg slå ham, og der er 10-20 andre, der kan slå Tiger, selv når han er bedst. Der vil være elektrisk på Augusta i denne uge med Tiger på banen, og det glæder vi os til«, sagde 30-årige Jason Day, en af feltets 30 majorvindere med en andenplads i 2011 som bedste placering i Masters.