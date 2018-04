Trøjen var nok det mest farverige ved årets Masters-vinder Amerikaneren Patrick Reed forsvarede sig mod alle udfordringerne på sidste runde og vandt sin første major.

Af de omkring 24.000 golfslag, der blev slået under fire dages Masters, blev det allersidste afgørende. Helt som det skal være.

Rory McIlroy skyndte sig at spille sin skuffende runde færdig, så scenen var overladt til Patrick Reed, der havde to putts for at vinde turneringen. Det første ned ad bakke for birdie blev lige lidt for langt, men returen på omkring en meter sad lige midt i hullet, vinderen jublede, tilskuerne applauderede, rygklapperne stod i kø.

Og det hele var egentlig sådan lidt, hm, undskyld udtrykket; kedeligt.

For rekorderne havde vibreret og kunne være faldet på stribe, men det endte med en sejr til 27-årige Patrick Reed, der havde ført efter både anden og tredje runde, og skulle ud i en direkte duel i førerbolden med Rory McIlroy - der bare ikke ramte dagen og sluttede på delt 5.-plads, 6 slag efter Reed.

Jordan Spieth var forrygende - indtil sidste hul

Bevares, andre udfordrede den førende, så lidt spændende blev det undervejs, da Jordan Spieth, vinderen af turneringen i 2015, leverede nogle af sine formidable lange putts og i det hele taget spillede blændende.

Spieth startede sidste runde 9 slag efter Reed, og så stort et forspring har ingen i turneringens 82-årige historie indhentet på de sidste 18 huller - og det er stadig ikke sket, for efter ni birdies på de første 16 huller nåede Spieth godt nok kortvarigt at dele føringen med Patrick Reed, men så lavede Reed birdie på 14. nogen lunde samtidig med, at Spieths drive ramte det alleryderste af en gren på sidste hul, så han endte med en bogey, og så var den trussel ikke i spil længere.

Rickie Fowler sluttede derimod med en birdie på 18. hul og en score på 14 slag under par, så kravet til Reed på sidste hul var par. Det stod Fowler i klubhuset og fulgte på en tv-skærm, og da Reed holede sit put var et omspil om titlen aflyst og Fowler måtte stille sig op i køen af gratulanter.

Rekorderne, der ikke blev slået

Men det lykkedes ikke Patrick Reed at blive den første i Masters-historien at gå alle fire runder under 70 slag, da han sluttede med en kontrolleret 71'er.

Det lykkedes ikke Spieth at leverede turneringens største comeback, og hans bogey på sidste hul kostede en tangering af banerekorden.

Og det lykkedes ikke Rory McIlroy at fuldende den såkaldte karriere-grandslam ved at føje en sejr i Masters til de tre andre majors, nordireren har vundet, så han kunne gøre legenderne Gene Sarazan, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus og Tiger Woods selskab i den eksklusive klub.

Se, det kunne da have været interessant, men nu blev Masters i stedet for fjerde år i træk vundet af en debuterende majorvinder.

Og uagtet at Patrick Reed i sagens natur er en fantastisk golfspiller, der har været på de amerikanske Ryder Cup-hold de seneste to gange og har vundet fem turneringer på den amerikanske PGA Tour og en på den europæiske, så er hans cyklamefarvede trøje bare det mest farverige ved årets Masters-vinder.

Jakken passede i hvert fald

Det obligatoriske pressemøde i Augusta var uden opsigtsvækkende udtalelser, og et forsøg på at prikke til den lidt buttede golfspillers størrelse med et spørgsmål om størrelsen på den grønne jakke, vinderen traditionen tro var blevet iklædt i forbindelse med præmieoverrækkelsen, prellede af på Patrick Reed.