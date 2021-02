Alle tiders bedste dansker fylder 50 år og kan nu atter spille golf med sin gode ven

Sceneriet er fra 2013 og foregår i golfgrønne omgivelser under et stort træ, det traditionelle mødested for spillere og journalister, på Augusta National Golf Club, hvor Thomas Bjørn to dage senere for 10. gang skal deltage i The Masters.

Men at Politikens indledende spørgsmål i for høj grad handlede om en anden spiller, nemlig om Thorbjørn Olesens forestående debut i den mest eksklusive af golfsportens 4 majorturneringer, opfattede Thomas Bjørn tilsyneladende som så respektløst, at interviewet blev afsluttet, nærmest inden det var kommet i gang.

Den i dag 50-årige Thomas Bjørn og hans fuldstændig enestående karriere kalder imidlertid på uanede mængder af respekt. Han er uden sammenligning Danmarks gennem tiderne allerstørste udøver af en sport, hvor det er så frustrerende meget sværere at vinde end i de fleste andre, men Thomas Bjørn har ikke desto mindre en international meritliste, som kun tennisspilleren Caroline Wozniacki kan matche på dansk niveau.

Da Thomas Bjørn i Politiken 10 år siden blev omtalt i anledning af sin 40-års fødselsdag, skete det under overskriften ’Golflokomotivet, der atter kører forrest’. To uger tidligere var Thomas Bjørn med sejren i Qatar Masters nået op på 11 titler på European Tour. Siden fulgte yderligere 2 triumfer i 2011 og 2 flere i 2013 med sejren i Nedbank Challenge i Sydafrika 8. december som den 15. og formentlig sidste.

De triumfer har gjort Thomas Bjørn til en kæmpestort internationalt navn, og hans popularitet voksede yderligere, da han efter at have vundet Ryder Cup 3 gange som spiller (1997, 2002 og 2014) lagde et kolossalt arbejde i det prestigefyldte hverv som kaptajn for det europæiske hold, der i 2018 vandt den ligeså prestigefyldte holdkamp over USA. Og efterfølgende fik tatoveret Ryder Cup-trofæet og sejrscifrene 17,5-10,5 et sted så langt nede på ryggen, at den kun kan ses af kæresten, den 15 år yngre engelske tv-producer Grace Barber.