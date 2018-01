Før EM-slaget i aften: Hurtige Anders er tilbage for at kæmpe mod slovenske sprintere Danskerne skal være klogere end de kloge, siger playmaker Rasmus Lauge.

Rasmus Lauge siger det ligeud: at i aften, mod Slovenien i den første kamp i mellemrunden ved EM, gælder det om at være klogere end de kloge.

»Det kan ikke andet end blive en meget spændende kamp«, lyder det fra den danske spilfører, der har nydt godt af landstræner Nikolaj Jacobsens tillid i de tre første kampe.

Han indrømmer gerne, at han ikke kender meget til de enkelte slovenske spillere, men han har et godt erfaringskendskab til de to, der styrer holdet: playmakerne Miha Zarabec fra Kiel og Marko Bezjak fra Magdeburg.

»Det er fremragende spillere på et hold, der er kendt for at spille intelligent håndbold, kønt og hurtigt håndbold. Med letbenede, springstærke spillere. Et meget dygtigt hold«, siger Rasmus Lauge.

Foto: Kisbenedek Attila Rasmus Lauge, her fotograferet mod Spanien, mener, at klogskab kan afgøre aftenens kamp mod Slovenien.

»Vores opgave er at være klogere end de kloge. Og det gør vi forsvarsmæssigt ved at stå lige så kompakt, som vi gjorde mod Spanien. Hvis vi lykkes med det, vil vi være godt på vej«.

Landstræner Nikolaj Jacobsen mener det samme. Hvilket betyder, at der igen bliver meget arbejde til brødrene René Toft og Henrik Toft.

Landstræneren har besluttet at skifte højrebacken Niclas Kirkeløkke ud med Anders Zachariassen, der sad på tribunen under kampen mod Spanien – men som altså nu skal bruge sin hurtighed i kontraspillet og vikariere for store René Toft, når denne skal have pauser.

Det blev Kirkeløkke, da landstræneren jo ikke kunne skille sig af med højrebacken Peter Balling, som blev dansk topscorer mod Spanien og skabte bredde i det danske angrebsspil.

Kampen i aften kan også give spilletid til forsvarsspilleren Henrik Møllgaard - og til de hurtige fløjspillere, Lasse Svan og Casper U. Mortensen.

Foto: Lars Poulsen Niklas Landin har afblæst målmands-alarmen. Den lille muskelskade kan ikke afholde ham fra at spille mod Slovenien.

Givet er det, at målmand Niklas Landin, som blev småskadet i den seneste kamp, bliver i truppen.

En skanning viste, at Landin har en lille muskelskade, men den vil ikke forhindre ham i at spille i aften, hvor den anden kamp i den danske gruppe står mellem Tyskland og Tjekkiet, der har været slutrundens overraskelse.

»Alle kan slå alle, intet er givet«, fastslår Rasmus Lauge før aftenens kampe i Arena Varazdin.