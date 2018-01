Nikolajs spareøvelse kl. 18.15: 1,8 mio danskere samles til håndbold - og her er 10-årige Antons holdopstilling Det danske hold har sikret sig en plads i semifinalen. Betyder det, at Mikkel Hansen og René Toft gemmes til fredagens semifinale?

Ja, det er det store spørgsmål: Vil landstræner Nikolaj Jacobsen gennemføre en spareøvelse på det danske EM-hold i aftenens kamp mod Makedonien, den sidste i mellemrunden?

Sagen er jo, at kampen er relativt betydningsløs - efter at Makedonien i en meget hektisk tirsdagskamp blev slået 25-24 af Tjekkiet. Efter at makedonerne havde brændt et straffekast efter spilletidens udløb.

Danmark er sikker på at få en af gruppe IIs 2 semifinalepladser - og med en sejr i aften bliver det til gruppens 1.-plads. Godt bakket op af 1,8 mio. danske tv-seere. Så mange var der til søndagskampen mod Tyskland.

Kan Frankrig undgås?

Og 1.-pladsen er sikkert værd at gå efter, da den kan betyde, at Danmark undgår Frankrig i semifinalen - såfremt Frankrig vinder deres gruppe I. Også det afgøres i aften, hvor Frankrig møder værtsnationen Kroatien. Og hvor Sverige skal møde Norge i en nordisk gyser.

Foto: Lars Poulsen/POLFOTO Ser Mikkel Hansen lyset? Eller en rolig aften på bænken? Eller øjner han en plads i EM-finalen?

Men: Det er til at forudse, at landstræneren vil bruge aftenens kamp til at spare sine mest belastede spillere - og alligevel satse på at vinde.

Den danske trups varemærke er netop bredden - at der ikke er nogle svage punkter. Derfor kan landstræneren tillade sig at give visse spillere en pause inden den krævende semifinale fredag.

Landstrænerens forskellige valg

Der er selvfølgelig forskellige måder at gøre det på. 10-årige Anton fra Århus har sendt sit bud på en opstilling, landstræneren har utvivlsomt også gjort sig overvejelser.

Jacobsen kan vælge at sætte René Toft helt op tribunen og skrive højrebacken Niclas Kirkeløkke fra GOG ind i truppen igen - og samtidig parkere Mikkel Hansen på bænken.

Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix René Toft har vist stor spilleglæde, godt humør og overskud - også udenfor banen. Han ser ud til at få en pause i aften.

Landstræneren kan også gøre det sådan: At lade Toft og Mikkel Hansen åbne kampen - og lade dem indgå i en opstilling, der skal forsøge at blæse makedonerne omkuld fra start. Ud fra den opfattelse, at de makedonske spillere må være møre efter det opslidende slag mod Tjekkiet. Og at de ikke har noget at spille for. Semifinalen er væk.

Derefter kan Toft og Hansen trække sig ud på bænken - og kun vende tilbage i en nødsituation.

Plads til hensyltede

Under alle omstændigheder er det en aften, hvor den hensyltede Paris-spiller, Henrik Møllgaard, kan hives ud af sin frustration og sendes i kamp. Han har ikke været på banen i de seneste 240 EM-minutter.

Og muligheden for at bringe nævnte Niclas Kirkeløkke i spil er også åbenlys. Han kan afløse Peter Balling, der efter sin store præstation mod Spanien er faldet betragtelig i niveau. Kirkeløkke har en fysik, der kan få en stor rolle.

Og så er der spørgsmålet om Lasse Svan, manden med landets mest omtalte højre balde.

Han har meldt sig klar til kampen, men finder landstræneren det klogt at bruge Svan og risikere, at numseforstrækningen 'springer op' - eller er det endnu klogere at lade ham se kampen fra bænken og kun bringe ham i spil, såfremt Lindberg af mærkværdige årsager skulle få en off-day.

Foto: Lars Poulsen/POLFOTO Ja, lad det danske hold se nogle artistiske redninger fra Niklas Landin i aftenens kamp mod Makedonien. Også selv om den ikke betyder alverden.

Kampen mod Makedonien kan også bruges til at bringe venstrefløjen Magnus Landin tilbage i spillehumør.