Fra plankeværk til ligusterhæk: Landin i krise takker målmand Green for at have gjort det godt

Foto: Jens Dresling/POLFOTO De danske og svenske målmænd kender hinanden godt - og Andreas Palicka, tidligere Ålborg (billedet) beskriver Landin som en rolig og velovervejet målmand. Palicka er sammen med kollega Appelgren EM-turneringens bedste målmænd, og de bliver ikke nemme at passere for de danske skytter. På den anden side: Sverige har tabt 3 af 6 kampe i denne turnering, Danmark blot én.

Landin kender godt de to svenske målmænd, Andreas Palicka og Mikael Appelgren, og han er til dels selv et produkt af den svenske målmandsskole.

For i sine ynglingeår var Niklas Landin på et ugelangt ophold på den målmandsskole, som drives af de svenske målmandslegender, Claes Hellgren og Tomas Svensson – der begge har været tilknyttet det danske landshold.

»Det var den hårdeste uge i mit liv«, huskede Landin, »ja, den hårdeste sommer, for først var jeg med til at vinde VM-guld med Y-holdet og bagefter VM-bronze med U-holdet. Desuden begyndte jeg i GOG«.

Altid fedt at slå naboen

Landin sagde i går, at han glæder sig til aftenens semifinale. Fordi det altid er fedt at slå naboen – »som det var at slå Tyskland, og som det bliver at slå svenskerne. Om det er forbundet med prestige? Prestigen ligger i at komme i finalen. Men jeg har det sådan med svenskerne, at selv om det blot drejede sig om en testkamp, ville vi ikke tabe«.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen passerede også gennem skaren af journalister, og undervejs tabte han ikke nogle af sine taktiske kort. De blev holdt tæt ind til kroppen. Som sædvanlig.

»Det svenske hold har ikke mange svagheder«, sagde han, »men dem de har, vil vi forsøge at udnytte«.

Foto: Lars Poulsen/POLFOTO Landstræner Nikolaj Jacobsen i en tænksom stund på pressemødet forud for semifinalen mod Sverige.

Kortene tæt ind til kroppen

Landstræneren prøvede at se eftertænksom og engageret ud, mens han af og til kiggede på uret. Det var og er tydeligt, at han hellere vil bruge tiden på noget andet end at plapre med journalister.

Men han ville gerne sige, at han skam er glad for at stå i sin første semifinale som landstræner – »for det var jo meningen med det hele, da jeg sagde ja til at blive landstræner.

Og så sendte han ellers tankerne tilbage til EM i Portugal i ’94, hvor han som spiller kom i semifinalen. »Vi tabte, men det var min eneste gode slutrunde-oplevelse«.