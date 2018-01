Den flinke mand fra Stevns er en af verdens bedste til sin metier Lasse Svan er sjællænder, student fra Svendborg, gift med en aarhusianer og har bopæl i FlensbOrg. Lige nu er han i Kroatien – og i tv.

Det er ikke til at vide, men måske var De blandt de omkring 1,7 millioner danskere, der fredag aften så en mand fra Sigerslev på Stevns fise op og ned ad sidelinjen i en kroatisk håndboldhal. Det er noget, han kan, den 34-årige Lasse Svan. Og noget, han bliver betalt for. Ikke som en fodboldspiller i England eller Spanien, langtfra, men velsagtens som en dansk statsminister.

Lasse Svan Født 31. august 1983 på sygehuset i Faxe. Gik i skole i Store Heddinge, fik sin håndboldopdragelse i Sierslev HK, skiftede siden til GOG på Fyn og Flensburg i Tyskland. Lasse Svan har vundet OL-guld, EM-guld, to VM-sølvmedaljer og en EM-sølv. Efter OL i Rio 2016 blev han udtaget til turneringens All Star-hold som højre wing. Lasse Svan har en coach-uddannelse. Han har to børn, en pige og en dreng, med hustruen Sara. Vis mere

Lasse Svan Hansen er født ’yde på Stæ-ævns’, i den lille flække, der tilbage i 1300-tallet hed Sigherslef, men som i dag – med 202 indbyggere – kendes som Sigerslev eller Sierslev; der er vist nogenlunde frit valg.

På byens nedlagte skole var forfatteren Søren Ulrik Thomsen en håbefuld elev, og i byens udkant – og som nabo til den missilbase, der skulle forsvare København og landet mod kammerat Putins forgængere og deres polske medsammensvorne i de kolde dage – levede forfatteren Niels E. Nielsen frem til sin død i 1993.

Han var ikke nogen humorist, Nielsen, men en markant fremtids- og science fictionforfatter, der – måske inspireret af udsigten til raketterne – kredsede en del om jordens undergang i sin meget, meget store bogproduktion.

Lasse Svan, søn af en skolelærer og en bogtrykker – det var Stevns Tryk, der før Billetnet og den slags trykte billetter til fodboldlandskampene – er den tredje af Sigerslevs stolte sønner, elev på Store Heddinge Skole og et begejstret medlem af håndboldklubben Sierslev HK, der altså staves uden ’g’.

Han var et talent, en knægt med et stærkt boldøje, så stærkt, at han også en dag kunne kalde sig sjællandsmester i billard.

Men det handlede om håndbold. Og Svans klubtræner, Claus Hansen – han er nu talentchef i Dansk Håndbold Forbund og til stede her i det nordlige Kroatien, hvor der spilles om europamesterskabet – hviskede til træneren i en af landets førende klubber, landsbysammenrendet GOG på Sydøstfyn, at her var fremtidens mand.

Hvis man skulle betro sig til nogen, ville det nok være Svan. Mennesker, og hvordan de har det, interesserer ham Henrik Møllgaard, landsholdsspiller

Claus Hansen rejste i forvejen til GOG, og et år senere fik Hansen og fynboerne overtalt Lasse Svan til at droppe ud af Køge Gymnasium efter 1. g og i stedet blive student på gymnasiet i Svendborg – alt imens han meget belejligt passede sin håndboldudvikling hos GOG i Gudme-Hallen.

Det var Bent Nyegaard, kendt som ’Det Rasende Overskæg’, nuværende ekspertkommentator hos TV 2 – og manden ved mikrofonen fredag aften – der var den succesrige cheftræner i den fynske klub, da teenageren fra Sigerslev dukkede op i hallen til sin første træning.

Bent Nyegaard tænkte sit, da han hilste på ’det’, der ved første blik forekom at være en hulbrystet hare fra Stevns’ magre jorde.

»Det var svært at se, at den lille splejs kunne blive til noget«, fortalte Nyegaard mig engang. Men allerede i den første træningstime præsenterede Svan en hurtighed, man ikke var vant til at se på egnen, og så var det ellers bare om at udstyre fyren med krop og muskler, så han kunne begå sig i den voksne udgave af håndbold.

I den stræbsomme klub, der havde skolelæreren Poul Syberg som ideologisk leder – han var kendt i det sydfynske for blandt andet at løbe, cykle og spille bold nøgen – fik Svan ubrydelige venskaber med spillere som Thomas Mogensen og Anders Eggert.

De boede sammen i en lejlighed, som de havde lejet af klubkammeraten Kasper Nielsen. Han spurgte dem, hvor mange kroner de egentlig havde til at bo for – og pudsigt nok passede det lige med den leje, der skulle betales.

Og så gik dagene ellers med træning, forskellige drengerøvsspil og ’tilberedning’ af færdigretter fra Fakta.