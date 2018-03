Et særsyn: Jeg bliver betragtet som en træner, ikke som en kvinde Karen Brødsgaard er assistenttræner for et svensk herrehold sæsonen ud, men bliver herefter cheftræner i EH Aalborg.

Kunne du tænke dig at komme til Sverige og blive assistenttræner?«.

Midt under en morgenløbetur i Vejle i 2016 fik Karen Brødsgaard spørgsmålet. Hun løb sammen med Mikael Frantzén, cheftræner for den svenske herreklub Alingsås, som hun tog den højeste håndboldtræneruddannelse i Europa, master coach, sammen med. Han manglede en ny højrehånd.

Først grinede Karen Brødsgaard og sagde nej, det skulle hun i hvert fald ikke. Hun var glad for sit arbejde som lærer på Aalborg Sportshøjskoles håndboldlinje og tog master coach’en for at blive en bedre underviser.

Men Mikael Frantzéns spørgsmål lagrede sig alligevel i den tidligere topstregspiller, der som aktiv vandt 5 danske mesterskaber, 2 olympiske guldmedaljer og nåede 140 landskampe. Hvis hun ville være træner, var det måske nu, hun skulle kaste sig ud i det og prøve, tænkte hun. Karen Brødsgaard nåede frem til, at det var så stor en udfordring og chance, at hun måtte sige ja.

Farvel til familie og venner

Derfor forlod hun familie, venner, lærerjob og hele Danmark for at arbejde i Alingsås, en by nordøst for Göteborg og så lille, at togstationen, kirken, gågaden, kulturhuset og håndboldarenaen ligger få hundrede meter fra hinanden. Den er kendt for at bringe kartoflen til Sverige i 1600-tallet og fejrer derfor hvert år den såkaldte potatisdagen.

misbruge sin magt

Men også en by, hvor det er nemt at blive ensom, hvis man ikke kender nogen. Det er Karen Brødsgaard ikke blevet. Tværtimod er hun glad for at være i klubben, hvor hun foruden assistenttrænertitlen også er cheftræner for andetholdet og talentudvikler.

»Det er en professionel, men familiær foreningsklub med mennesker, der er nede på jorden og har godt humør. Og det smitter«, fortæller hun.

Det er kvinderne selv, der skal komme ud af busken Karen Brødsgaard

Karen Brødsgaard er indtil videre den eneste kvinde blandt de 68, der har taget master coach-uddannelsen via Dansk Håndbold Forbund. Derudover træner hun herrespillere. To atypiske syn i håndboldsporten, som hun imidlertid ikke tænker over. Hun frygtede ikke noget, da hun sagde ja til jobbet, og hun gør de indgroede og fastlåste naturstridigheder til skamme: at en kvinde kun kan være spiller og ikke andet, slet ikke træner for et herrehold, hvor miljøet, konkurrencen og tonen til tider kan være hård.

»Jeg bliver betragtet som en træner, ikke som en kvinde. Og spillerne ser på mig som en træner, der gerne vil dem, og de vil gerne mig«, siger Karen Brødsgaard.

Hun vil gerne være med til at så trænerfrø i kvinder, der også tænker i de baner. Akkurat som Mikael Frantzén gjorde det på deres løbetur. Hun håber, at der i fremtiden kommer flere kvindelige trænere. Men der skal ikke gøres en mere aktiv indsats fra håndboldmiljøets side.

»Hvorfor skal der gøres mere overfor kvinderne? Det er kvinderne selv, der skal komme ud af busken. Vi skal ikke have noget serveret«.

»Man skal have lyst til at være træner. Og har kvinder det, skal de bare turde tage chancen og springe ud i det. Så kan det være, at de fejler, men det gør vi alle i livet, og så lærer man af fejlene og laver dem om«, siger hun.

Karen Brødsgaard lægger sig på linje med Helle Thomsen, cheftræner i den rumænske storklub CSM Bucuresti og hollandsk landstræner, som tidligere har udtalt sig om trænerverdenens få kvinder.

»Jeg synes ikke, at vilkårene er sværere eller hårdere for kvinder. Man må som kvinde rette ryggen lidt og gå ind i det selv og ikke bare tro, at man får det serveret«, har hun sagt til DR Sporten.