Kontroversiel præsident får sag på halsen ved sportsdomstol Det Panamerikanske Håndboldforbund klager over beslutning om at splitte det i to.

For førte gang i egypterens 18 år som præsident for Det Internationale Håndboldforbund, IHF, bliver en af Hassan Moustafas kontroversielle beslutninger nu gået efter i sømmene. Udfordreren er Det Panamerikanske Håndboldforbund, Pathf, der føler sig trådt på i så alvorlig grad, at sportsverdenens øverste juridiske instans er blevet aktiveret.

Stridens kerne er en beslutning om at opdele Pathf i to forbund, som blev vedtaget på kongressen i Det Internationale Håndboldforbund i den tyrkiske by Antalya i november sidste år og siden konfirmeret af IHF's øverste organ, Council.

Den beslutning vil Pathf ikke finde sig i, og det panamerikanske forbund mener desuden, der er sket flere procedurefejl og deciderede overtrædelser af IHF's love på vej mod beslutningen, og den er derfor blevet indklaget for Den Internationale Sportsdomstol, Cas.

»Det Panamerikanske Håndboldforbund har indgivet en appel til Cas vedrørende IHF's beslutning om at demontere Pathf og har anmodet om en øjeblikkelig ophævelse af en beslutning, der krænker integriteten i vores sport og nedgør de olympiske værdier«, skriver Pathf i et statement.

Pathf kræver beslutningen om en opdeling af forbundet ophævet og peger i sin klage på en - efter den kontinentale føderations mening - række kritisable forhold i processen, der førte til opsplitningen.

For det første anfægter Pathf, at der på kongressen i Tyrkiet var det krævede antal på to tredjedele af alle afgivne stemmer til at vedtage forslaget. I sit statement skriver Pathf direkte, at afstemningen var fabrikeret til at nå det ønskede resultat.

Desuden, skriver Pathf, blev forbundet nægtet taletid på kongressen og havde dermed ikke mulighed for et argumentere mod IHF-forslaget om en opdeling.

»Alle de uregelmæssigheder, der har omgivet IHF's handlinger i hele processen er i komplet modsætning til god forvaltningsskik i sporten, som den bliver fremmet af Den Internationale Olympiske Komité. Angrebet mod Pathf, der er uden fortilfælde, viser, en formørket IHF-ledelse, der nu også har bragt håndboldens status som olympisk sport i fare«, skriver Pathf.

IHF har tidligere på sin hjemmeside offentliggjort en længere redegørelse, hvor den aktuelle baggrund for opdelingen af Pathf ridses op.

Det sker primært for at skubbe til udviklingen af håndbolden, der ifølge IHF er gået i stå på de amerikanske kontinenter. En af måderne at øge kvaliteten på er ifølge IHF at dele forbundet op i en nord og syd, så de lokale medlemmer sparer penge på lange rejser til diverse turneringer.

Pathf kalder IHF’s redegørelse for fake-argumenter og skriver videre:

»Den antidemokratiske, autoritative og manipulerende praksis gennemtvunget af Hassan Moustafa når dets ultimative udtryk i godkendelsen af nationale forbund, der ikke opfylder betingelserne for at blive medlemmer af IHF, og som kun er med for at sikre hans ubegrænsede genvalg«.

Netop problematikken om de mange medlemmer af IHF – 207 er der med de seneste tilføjelser af blandt andet Jamaica og Timor Leste – har Politiken tidligere beskæftiget sig med og dokumenteret, at der langtfra spilles håndbold i alle disse lande.

Pathf havde inden kongressen, hvor opdelingen af forbundet var på dagsordenen, indbragt spørgsmålet for IHF’s uafhængige voldgiftsret, men der var ikke og er fortsat ikke kommet noget svar eller afgørelse fra den kant. Derfor er spørgsmålet nu overgivet til Cas.

I forbindelse med opsplitningen af Pathf blev det også er blevet frataget retten til at arrangere VM- og OL-kvalifikationer.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra IHF.