Det siger eksperter: Målmændene afgør DM-guldet i stærkt slutspil Erfarne håndboldfolk tør ikke tippe mændenes mesterhold. Veteranen Bo Spellerberg siger, at det er umuligt - men skæver lidt til GOG.

Det er semifinaletid. I den ene mødes BSV og Aalborg, i den anden Skjern og GOG. efter tre kampe står det klart, at Aalborg og GOG tørner sammen i finalekampene, og dansk mester bliver - nej, så simpelt og enkelt er det ikke.

For det er slet ikke til at forudse, hvem der vinder mændenes danske håndboldmesterskab. Overhovedet ikke, på ingen måde.

Politiken har talt med nogle drevne håndboldfolk, som alle har haft en rolle at spille i årets turnering. Fælles for dem er, at de finder turneringsafslutningen »meget spændende« - men også, at det er ganske umuligt at pege på guldholdet.

Fokus på målmændene

»Mesterskabet er meget åbent og særdeles spændende. Og heldigvis skal det afgøres blandt de fire hold, der også var de bedste i grundspillet. På den måde hænger det hele tilfredsstillende sammen«, mener lektor og tidligere toptræner, Anders Dahl-Nielsen - som er sportslig rådgiver i Skjern.

Anders Dahl var i fem sæsoner cheftræner i Flensburg i Bundesligaen, og det samme var - men senere - Erik Veje Rasmussen. Og han, der er chef i slutspilsklubben Århus Håndbold, siger om guldspillet:

»Fortæl mig, hvordan målmændene står, og jeg skal sige dig, hvordan det går. For det er jo en kendsgerning, at målmændene bliver helt afgørende mellem disse fire nærmest lige stærke hold. Hvem har en god dag, hvem har en dårlig? Og ham, der har en god dag, kan sikre guldet«.

Foto: MIKKEL KHAN TARIQ Hvis GOG-målmanden rammer dagen, kan han bringe sin fynske klub i finalen og videre til DM-guldet.

Hvis GOG-målmanden rammer dagen, kan han bringe sin fynske klub i finalen og videre til DM-guldet. Foto: MIKKEL KHAN TARIQ

Det siger veteranen

Veteranen Bo Spellerberg, der sammen med sit mandskab fra Kolding København kæmpede forgæves for at komme med i medaljespillet, har de samme tanker som Erik Veje - nemlig, at målmændene får hovedrollerne.

»De er så vigtige i de afgørende, jævnbyrdige kampe«, siger Spellerberg - der spørger, om Emil Nielsen fra Skjern vil være stærkere end Ole Erevik hos GOG, og om Mikael Aggefors fra Aalborg vil overstråle Søren Rasmussen hos BSV.

»Det er slet ikke til at forudse, og derfor tør jeg ikke gætte på, hvilken klub der løber med DM-titlen. Jeg vil dog gerne sige, at jeg synes, det er synd for GOG, at de skal spille på udebane i den første semifinale. GOG har været glimrende i slutspillet, men turneringsstrukturen har maget det sådan, at de begynder på udebane«.

Noget at spille om

Anders Dahl-Nielsen vil ikke blive overrasket, hvis begge semifinaler skal afgøres over tre kampe - i dag, søndag eftermiddag og onsdag i næste uge. Alle fire hold står stærkt, synes han, og derfor er det næppe sandsynligt, at de to finalehold findes på let vis.

»Hvis ikke min klubs højrefløj, René Rasmussen, havde sprængt sin ene akillessene, havde jeg betragtet Skjern som favorit til mesterskabet, men sådan er det ikke mere«, lyder det fra den tidligere landstræner.

Foto: Jens Dresling Ekslandstræner Anders Dahl-Nielsen mener, at Skjern var DM-favorit - indtil fløjspilleren René Rasmussen blev langtidsskadet. Nu er alt åbent, siger han.

Ekslandstræner Anders Dahl-Nielsen mener, at Skjern var DM-favorit - indtil fløjspilleren René Rasmussen blev langtidsskadet. Nu er alt åbent, siger han. Foto: Jens Dresling

Han ser jævnbyrdigheden som et plus for slutspilsstrukturen, der giver vinderen af grundspillet det næsten faste danske wild card til Champions League som præmie.

»Det betyder, at der er noget at spille for i grundspillet, som altså ikke kun skal være et 'venteværelse' for de store hold. Og det synes jeg er meget betydningsfuldt, også selv om jeg stadig mener, at den bedste og mest fair turneringsform er en lige-ud-tabelturnering. Men den turnering, vi har nu, er det bedst tænkelige kompromis mellem håndboldforbundet, Divisionsforeningen og TV2, der jo alle har vidt forskellige interesser at pleje«.