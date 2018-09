Denne gang kunne storklubben ikke holde konkursbegæring fra døren Meriterede KIF Kolding er sat under pres efter konkursbegæring fra tidligere spillere.

KIF Kolding skilte sig op til denne sæson af med den seks år lange tilknytning til hovedstadsområdet. København indgår ikke længere i klubnavnet og der spilles heller ikke længere kampe i Brøndby-Hallen.

Men KIF Kolding København-projekts fortid spøger i den grad endnu.

For KIF Kolding, der vandt klubbens 14. og seneste mesterskab i 2015, er blevet begæret konkurs. Det er en gruppe tidligere spillere der via deres faglige organisation, Håndbold Spiller Foreningen, har begæret Danmarks mest vindende håndboldklub for mænd konkurs.

»Det er en konkursbegæring, der er blevet indgivet til skifteretten i Kolding«, siger direktør i Håndbold Spiller Foreningen, Michael Sahl Hansen til Ritzau.

»Det er den, fordi der er nogle tidligere ansatte i KIF Kolding, der ikke har fået deres udestående. Derfor er vi nødt til at forsøge at inddrive det«, siger han.

Genrejsning kuldsejlet

I kølvandet på konkursbegæringen er kaos i KIF Kolding vokset yderligere.



To tidligere topspillere, Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen, der efter flere år uden sportslig succes skulle være med til at rejse klubben igen som henholdsvis kommerciel ansvarlig og salgs- og sportsansvarlig, har sagt deres job op.

»Anders og Lars har ikke haft en ærlig chance for at udføre deres arbejde, siden de tiltrådte, da den bagudrettede økonomi har bremset for udviklingen af nye koncepter og salg«.

»De har været nødsaget til at bruge alt deres tid og ressourcer på gamle problemstillinger«, siger KIF-bestyrelsesformand Brian Stein i en pressemeddelelse.

Problemer allerede i foråret 2017

De gamle problemstillinger, Brian Stein refererer til, kan være den økonomi-kultur, der har hersket i klubben tidligere. For KIF Kolding og manglende lønudbetalinger er langt fra noget nyt.

Allerede for halvandet år siden var klubben i økonomisk uføre, og Politiken kunne berette, at klubben skyldte 8 spillere fra 1-3 måneders løn.

Dengang afviste daværende klubdirektør Jens Boesen, at spillere via Håndbold Spiller Foreningen havde gjort krav.

Det har de nu. Og klubben er truet på eksistensen. Bliver klubben erklæret konkurs i skifteretten, suspenderes holdet øjeblikkeligt fra turneringer under Dansk Håndbold Forbund og tvangsnedrykkes.

Sagen behandles først mandag i skifteretten i Kolding. KIF Kolding har derfor en lille uge til at finde den foreløbigt ukendte pengesum, de mangler for at kunne betale de tidligere spillere. Skifteretten kan også udsætte en beslutning.

»Men vores forhåbning er da, at KIF Kolding finder pengene og får betalt udestående, inden sagen skal i skifteretten, således at driften kan fortsætte. Det håber vi da inderligt«, siger Michael Sahl Hansen fra Håndbold Spiller Foreningen til Ritzau, og tilføjer:

»Det ville da være trist for alle, hvis KIF Kolding ikke er her mere«.