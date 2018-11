Landstræner venter på tåskadet nøglespiller Line Haugsted og 19-årige Mathilde Hylleberg står forrest i kampen om to pladser i EM-trup.

Da landstræner Klavs Bruun Jørgensen offentliggjorde truppen, der sidst på måneden drager til Frankrig for at spille EM, var der plads til yderligere to navne, og de bliver efter al sandsynlighed Viborgs bagspiller Line Haugsted og den unge Holstebro-fløj Mathilde Hylleberg.

Det siger landstræneren i en TV 2-podcast.

Et minus for Line Haugsteds vedkommende er den tåskade, der har plaget bagspilleren det seneste år, men hun har spillet de seneste kampe for klubholdet, og er dermed på vej mod landstræner Klavs Bruun Jørgensens godkendelse.

Line Haugsted har siden 2016 været fast på landsholdet og i takt med tilliden fra landstræneren har hun i første omgang spillet sig til en nøglerolle i den danske defensiv, men ved VM i Tyskland i fjor blev backen og sat mere og mere ind i angrebsdelen.



Mathilde Hylleberg er i landsholdssammenhæng et helt ubeskrevet blad med blot to kampe på udviklingsholdet for godt to måneder siden som erfaring.

Men den 19-årige højrefløj har imponeret landstræneren, og hun har overhalet Simone Böhme, der var med til VM i Tyskland sidste år.

Et alternativ til Trine Østergaard på højre fløj kunne i stedet for Hylleberg være Louise Burgaard eller Line Jørgensen, der ikke er udtaget til truppen på deres naturlige plads som højre back.

Men Klavs Bruun Jørgensen siger i TV 2’s podcast, at erfaringerne fra sidste år, hvor der ligeledes var tre spillere på højre back, får ham til at tøve med at genbruge konstellationen.

Landstræneren siger, at Anne Cecilie de la Cour, der er udtaget til EM, for to år siden ved den seneste slutrunde om europamesterskabet viste, at hun ikke har noget problem med at sidde udenfor i lang tid og komme ind i meget korte perioder.

Her stiller sagen sig lidt anderledes med Louise Burgaard og Line Jørgensen, der ifølge Klavs Bruun Jørgensen har brug for mere tillid og tid på banen. Og da landstræneren er fast besluttet på at give Mette Tranborg det meste af kampene på banen, ser det svært ud for en af de to rutinerede at erobre en plads på flyet til Frankrig.

»Min oplevelse omkring sidste år, hvor vi hele tiden havde en højre back siddende ude, det der med at få tre højre backs i gang i en kamp - det er næsten umuligt, og det bliver for meget rod«, siger Klavs Bruun Jørgensen i TV 2-podcasten.

Den ligeledes rutinerede playmaker Lotte Grigel kan stadig nære lille håb om at være med i Frankrig, for hun er med i spillet om en af pladserne, hvis Line Haugsted ikke skulle blive 100 procent klar.

Omstændighederne omkring udtagelsen af EM-truppen er præget af, at den normale anfører Stine Jørgensen er ude af spillet med en knæskade, og da meget af spillet er blevet bygget op omkring hende, har landstræneren måttet tænke i nye baner.

Det har givet plads til de tre unge bagspillere Kristina Jørgensen, Nadia Offendal og Mie Højlund, og Klavs Bruun Jørgensen har derfor også justeret lidt på målsætningen.

Nu er top 4 skiftet ud med et håb om at klemme sig ind blandt de 8 bedste, men inderst inde tror landstræneren, at det danske hold i en svær indledende gruppe og endnu vanskeligere mellemrunde godt kan nå forbi nogle af de store nationer og ende i semifinalen.