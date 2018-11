Danmark rejser til EM med tiltrængt sejr i bagagen

De danske håndboldkvinder fik lidt tiltrængt opmuntring i form af en sejr over Ungarn i den sidste landskamp inden EM-åbningen på fredag mod Sverige. Efter nederlag til de franske verdensmestre og Norges regerende europamestre kunne landstræner Klavs Bruun Jørgensen og hans mandskab notere en gevinst i Møbelringen Cup efter 23-16 over Ungarn.

Ungarerne mødte op i en noget amputeret udgave, og derfor var det ventet, at danskerne kunne få engod oplevelse med i bagagen til Frankrig. Der var da også overvejende positive elementer i det danske spil, men opgøret i Oslo afslørede, at det danske hold stadig har store problemer med effektiviteten i angrebsspillet.

Det bliver en stor udfordring ved EM-slutrunden, at det danske hold har så svært ved at omsætte selv meget store chancer i mål. 23 mål og før det 20 mål mod Frankrig og 22 mod Norge er ganske enkelt for lidt, og bedre modstandere end Ungarn vil straffe den danske ineffektivitet.

Det var ikke halve chancer, de danske spillere misbrugte, men tværtimod en del frie skud og straffekast.

Problemet var også fremherskende ved VM sidste år, og spørgsmålet er, om skarpheden og timingen vil indfinde sig i rette tid før de afgørende kampe i Nantes, hvor Danmark spiller sine EM-kampe.

Til gengæld har det danske 6-0-forsvar vist sig at være meget stærkt, og det vidner om klasse, at Ungarn blot får scoret 16 mål. Althea Reinhardt stod hele kampen mod Ungarn, og hun gjorde en rigtig fin figur, når modstanderen kom igennem til afslutninger.

Desværre mundede det danske forsvar ikke ud i overvældende mange kontramål, og den fase af spillet trænger til at blive skærpet.

I kampen mod Ungarn var det primært Viborgs Kristina Jørgensen, der udfyldte rollen som playmaker. Det er ganske godt i tråd med Klavs Bruun Jørgensens ønske om at have en skydende playmaker, og i den normale anfører Stine Jørgensens fravær var valget denne gang faldet på den 20-årige back.

Hun havde egentlig ikke svært ved at sætte sine medspillere op til chancer, men på de to backpositioner havde Anne Mette Hansen og Mette Tranborg store problemer med deres skud.



Danmark er ved EM udover Sverige i indledende pulje med Polen og Serbien. De tre bedste hold går videre til mellemrunden.