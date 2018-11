Landsholdets anfører ser lyst på sine EM-chancer Stine Jørgensen er på rekordtid kommet sig over en knæoperation. Derfor er hun mødt op i EM-lejren og skal prøve at blive helt klar til slutrunden.

For godt en måned siden blev Stine Jørgensen skadet i menisken i en Champions League-kamp mod Metz, en uge senere lå hun på operationsbordet, og i går stod en smilende landsholdsanfører så på Scandic Hotel i Sydhavnen i København. For stik mod alle spådomme er landstræner Klavs Bruun Jørgensens absolutte nøglespiller kommet sig så meget over sin knæskade, at deltagelsen i EM-slutrunden i Frankrig med start 30. november pludselig er en realistisk mulighed.

Og trods sin naturlige rolige facon, var optimismen i Stine Jørgensens stemme ikke til at tage fejl af.

»I forhold til min skade er situationen ret positiv. Det går rigtig godt, ja. så godt, at jeg møder ind i dag«, siger hun.

Det vakte opsigt, da Klavs Bruun Jørgensen inddrog den normale anfører i EM-bruttotruppen, for en prognose lød på 8-9 ugers pause til Stine Jørgensen efter skaden, men alt har klappet i forhold til genoptræningen.

Odense-spilleren fortæller, at lægerne, der stod for operationen gjorde et fint stykke arbejde, og efterfølgende har landsholdets fysioterapeut Mikkel Hjuler og hans kollega Anja Greve i klubregi stået for at dosere træningen i de helt rigtige mængder.

Faktisk er hele processen foregået så hurtigt, at tristessen over at have pådraget sig skaden knap nok nåede at indfinde sig hos Stine Jørgensen, der minus OL i 2012 og 2016 har været med ved samtlige slutrunder siden 2011.

»Lige når du får skaden, er det rigtig trist, og jeg blev ked af det og følte, at alle de planer jeg havde lagt, og ting, jeg havde glædet mig til, vælter lidt. Det var ikke så længe, jeg skulle arbejde med det, for jeg blev hurtigt opereret, og det hjalp også på processen. Og så har jeg haft virkelig gode mennesker omkring mig til at hjælpe, bakke op og gøre tingene lidt lettere for mig«, siger Stine Jørgensen.

Alt dette lagt sammen gør, at landsholdsanføreren allerede har trænet med bold i klubben, og nu skal knæet så prøves af i EM-sammenhæng.

»Det kan stadig godt være, at det er lidt for tidligt og knæet reagerer. Det har det ikke gjort indtil nu, men måske kommer der en reaktion, og så er du lidt efter igen. Og vi har tiden imod os i forhold til Frankrig«, siger Stine Jørgensen.

Der er lagt en skarp plan for hvad hun må i de kommende dage, og det er meningen hele tiden at rykke grænsen og så løbende vurdere, om skaden arter sig.

»Mit fokus er her lige nu, og så glæder jeg mig til at træne håndbold. Alle de tanker om hvad der sker om en uge, kan jeg ikke bruge til noget«, pointerer Stine Jørgensen.

Det danske EM-hold rejser onsdag til Oslo for at deltage i den traditionsrige Møbelringen Cup mod Norge, Ungarn og Frankrig. Stine Jørgensen er med i Norge, men det ventes ikke, at hun kommer i kamp.

Stine Jørgensen er ikke en del af den danske EM-trup på 16 spillere, men landstræner Klavs Bruun Jørgensen har mulighed for at skifte op imod seks spillere i løbet af slutrunden - to under det indledende gruppespil, to i mellemrunden og to til finalestævnet.