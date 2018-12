God form har sendt anfører fra operationsbordet til EM Stine Jørgensens knæ bliver løbende vurderet efter at hun gjorde lyncomeback mod Sverige.

Mens holdkammeraterne trænede i XXL Hall i Nantes, hvor Sverige aftenen inden var blevet nedkæmpet i EM-åbningskampen, var der designet et specialprogram til anfører Stine Jørgensen. Anføreren blev for godt en måned siden opereret for en meniskskade, og trods en lynhelbredelse bliver der ikke taget nogen chancer med Odense-spillerens knæ.

Stine Jørgensen var på banen i 35 minutter mod svenskerne, scorede to mål på fire forsøg og brændte et straffekast i den dramatiske slutning. Og hun mærkede i timerne ovenpå indsatsen ikke noget negativt i forhold til den nylige skade.

Den danske anfører håber, at hun i løbet af turneringen kan lægge yderligere på, men tager det med egne ord stille og roligt. Indsatsen mod Sverige har dog givet blod på tanden.

»Jeg synes det var helt fantastisk i går og virkelig en fed åbningskamp for os. Det gik overraskende godt og jeg faldt godt ind. Jeg er ikke nervøs for at der skal ske noget. Så var jeg ikke med her i dag, så skulle jeg have sagt nej«, siger Stine Jørgensen.

For landstræner Klavs Bruun Jørgensen har det haft meget stor betydning, at Stine Jørgensen var i stand til at komme sig så hurtigt over sin skade og rejse med til Frankrig.

Han har bygget meget af spillet op omkring den rutinerede bagspiller, og både indadtil og på banen er hun en lederfigur.

Der bliver dog ikke tale om at forcere anførerens indsats på banen, selv om hun ved tidligere slutrunder har spillet noget nær fuld tid.

»Hun kommer i hvert fald ikke til at træne i dag, og så ser vi i morgen, hvordan det går. Hvis vi vurderer, at Stine ikke skal spille særlig meget, jamen, så kommer hun ikke til at spille særlig meget. Det handler om at få hende ordentligt igennem denne turnering og få brugt hende på den rigtige måde, så hun, hvis vi kommer langt, også kan klare at spille der«, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det kom bag på de fleste - også landstræneren - at Stine Jørgensen så hurtigt efter en knæoperation kunne bliver klar til at spille igen på højeste niveau.

Klavs Bruun Jørgensen ser Odense-spillerens gode fysiske form som en væsentlig del af forklaringen på den snappe rekonvalescens.

»Generelt er Stine godt trænet, og det jeg prædikerer i samling efter samling, at det handler om, hvor stærke de er både generelt og i forhold til, hvor meget de kan spille, så er det her endnu et godt eksempel på, at det kan betale sig at være i rigtig god form«, konstaterer den danske landstræner.

Danmark møder søndag Polen i den anden kamp ved EM.