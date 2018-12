Bag EM-sejren: Store klodser, en dieselmotor og 20-årigt supertalent Kristina Jørgensen var hovedpersonen i den danske sejr over Polen. Hun rejste sig efter hård medfart i EM-åbningen. Line Haugsted indkaldt til EM

I en mixed zone efter en sportsbegivenhed, hvor pressen møder udøverne, er alting sort eller hvidt. Her er ingen i tvivl om, hvem der har vundet, og hvem taberne er. Smilene fortæller det hele. Og i går ved aftentide under de interimistiske tribuner i XXL Hallen lidt uden for Nantes sad de største smil på 16 danske spillere og en træner, som defilerede tålmodigt forbi kameraer, mikrofoner og blokke.