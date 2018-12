Venstre fløj har lært sine tricks af dansk legende Fie Woller blev som lille inspireret af Lars Christiansen. Det er hans skyld, hun i dag kan lave en skruebold.

Med en toppræstation mod Polen stemplede Fie Woller ind i EM-turneringen, og efter tidligere at have stået lidt i skyggen af den nu skadede Maria Fisker, er den 26-årige venstre fløj i Frankrig det klare førstevalg på positionen.

Fie Woller Født 17. september 1992 i Herning. Klubber: 2009-2017: FC Midtjylland 2017-: SG Bietigheim Debut på landsholdet 20. september 2011. I alt 56 landskampe/98 mål. Med ved EM 2016, VM 2017 og EM 2018.



Hun debuterede på landsholdet i 2011 tre dage efter sin 19 års fødselsdag, men det er første det seneste par år, Fie Woller på fast basis er blevet en del af det danske landshold.

Hun tilskriver selv en del af sin succes skiftet fra FC Midtjylland til den tyske klub Bietigheim i 2017.

»Det har hævet mit spil at komme til Tyskland. Uden tvivl. Jeg trængte til, at der skulle ske noget nyt. Jeg havde været megaglad for at være i FCM, men for mig personligt skulle der noget nyt til, for at jeg kunne udvikle mig«, siger Fie Woller.

Som venstre fløj på det danske landshold går hun i fodsporene på legender som Anette Hoffmann, Christina Roslyng og Line Daugaard, men i virkeligheden er det en helt anden, der har inspireret Fie Woller.

»Jeg har lidt med Lars Christiansen. jeg synes han var total sej. Jeg sad og så ham som lille og tænkte, at de skruebolde han kunne, dem ville jeg lære. Det kan jeg i dag, og det er hans skyld«, fortæller Fie Woller.

Mod Polen viste Fie Woller prøver på sine skudvarianter og scorede for eksempel med både lop og en skruebold. Den særlige disciplin, hvor bolden med et svirp i håndleddet bliver skruet uden om målvogterens ben, bruger Fie Woller en del tid på at perfektionere.

»Det er et spørgsmål om at træne, og jeg træner det stadig nærmest hver dag. Jeg bruger faktisk utrolig lang tid på det, fordi jeg synes, det er sjovt. Så er det selvfølgelig dejligt, når det virker«, forklarer den danske venstre fløj.

Trods en lille skade, der tvang hende til at overvære de sidste 10 minutter af opgøret mod Polen fra bænken, er Fie Woller med i truppen til den sidste kamp i den indledende gruppe mod Serbien tirsdag aften.