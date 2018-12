Danmark er en sejr fra drømmeresultat ved EM Hvis det danske kvindelandshold besejrer Serbien, er holdet videre til mellemrunden med 4 point. Der venter en hård fysisk kamp mod Balkan-nationen.

Med en sejr over Serbien kan de danske håndboldkvinder gå videre til mellemrunden ved EM i Frankrig med de maksimale point. Det er en ønskesituation, som holdet selv har skabt efter gevinsterne mod Sverige og Polen, og hvis arbejdet gøres færdigt i XXL hallen i Nantes, venter der hele tre fridage inden mødet mod vinderen af gruppe B på lørdag.

Serbien tabte til Sverige efter en indledende sejr over Polen, så Balkan-nationen er pisket til at besejre Danmark, hvis holdet vil have point med videre i turneringen.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen forventer en meget lige kamp, hvor fysikken kommer til at spille en meget stor rolle.

»Det bliver benhårdt. Vi så det også mod Sverige. Det var en lige kamp, så vi kan forvente noget af det samme. Utrolig stor fysik og et forsvar, der umiddelbart er noget mere besværligt at spille mod end svenskerne for eksempel«, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han peger på serbernes forsvar, der er en meget aggressiv 5:1-opdækning. De tidligere viceverdensmestre starter i en flad 6:0, men når modstanderens angreb starter, kommer en af spillerne frem og støder i den klassiske offensive forsvarsstil.



»Det skal vi skærpe fokus på«, siger landstræneren, og derfor brugte han en del af den afsluttende træning på at terpe de danske angrebsåbninger mod et offensivt forsvar igennem.

En af måderne at åbne modstandernes offensive opdækning på er at spille 7 mod 6 - det vil sige tage målvogteren ud og sætte en ekstra markspiller på banen. Men der kan også blive tale om at forsøge sig med to stregspillere i en 4:2-formation.

»Vi er meget åbne og ikke bange for at prøve tingene af«, siger Klavs Bruun Jørgensen om de to angrebsvarianter.

Med inddragelsen af Line Haugsted i den danske trup er danskernes egen defensiv på papiret blevet endnu stærkere. I de to første kampe har blandt andre Stine Bodholt, Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen udgjort den danske midterblok, og den får nu tilføjet yderligere en facet med Viborg-spillerens ankomst til Nantes.

Det serbiske angrebsspil har en tendens til at blive presset meget ind over midten, og det er i perioder centreret omkring stjernespilleren Andrea Lekic. Klavs Bruun Jørgensen har dog set en svækket Lekic hidtil ved EM, og han vil have sine spillere til at holde et vågent øje med Jovana Stoiljkovic.

»Jeg synes ikke Lekic har været deres mest iøjnefaldende spiller og slet ikke mod Svenskerne. Her spillede hun slet ikke det sidste kvarter. Det kan måske også hænge sammen med, at hun ikke kan. At formen ikke er til hamre på i det tempo, der spilles i«, vurderer den danske landstræner.

Han betegner Serbien som et komplet hold, og for danskerne gælder det om at få ødelagt modstandernes pres, så de ikke kommer ind i en rytme.

Danmark har historisk set et ganske godt greb om Serbien med 5 sejre i 7 kampe. De to gange, Serbien har besejret danskerne, er kampene i begge tilfælde blevet spillet på hjemmebane i henholdsvis Nis og Beograd tilbage i 2012 og 2013.

I de år er der sket meget på det danske landshold, der i 2015 fik ny landstræner i skikkelse af Klavs Bruun Jørgensen. Hans eneste kamp mod Serbien hidtil i karrieren endte ved VM i 2015 med en overbevisende sejr på 29-20, og det vil naturligvis være et drømmescenarie, hvis dette resultat bliver gentaget i Nantes.

I de to første opgør mod Sverige og Polen er det danske hold kommet skidt fra start og været bagud 1-5 og 1-4. Det er ikke specifikt noget, den danske landstræner bruger meget tid på.



»Hvis vi først begynder at have fokus på sådan noget, så skal det nok blive et problem. Jeg hæfter mig allermest ved, at vi er gode til at blive ved. Og det har også været beskeden. Vi skal ikke kigge så meget op på tavlen i 1. halvleg. Vi skal bare spille, og det skal vi blive ved med. Vi skal være som en velsmurt dieselmotor, der bare hamrer derud af«, siger Klavs Bruun Jørgensen.