Danmark er suveræn nr. 1 på EM's bisseliste Med i alt 12 udvisninger og et rødt kort er det danske hold foreløbig slutrundens hårdest spillende hold.

Et minut og 14 sekunder var der spillet af EM-kampen mellem Danmark og Polen, da dommerparret dannede et v-tegn med deres lange- og pegefinger som et tegn på, at de havde dømt en udvisning på to minutter.

Målet for straffen var Anne Mette Hansen, der havde behandlet en modstander lidt for hårdt og derfor blev sendt ud på bænken, mens holdkammeraterne måtte slide med en spiller mindre på banen de næste to minutter.

Situationen gentog sig yderligere fem gange i løbet af kampen, og det var ensbetydende med, at det danske hold måtte spille fem mod seks i 12 af kampens 60 minutter.

Også i åbningskampen mod Sverige blev det danske hold ramt af seks udvisninger og derudover et rødt kort til Anne Mette Hansen. Sidstnævnte blev dog først diskvalificeret efter tidens udløb, da hun stoppede bolden med foden. Det udløste derfor ikke en periode i undertal for EM-holdet.

Med de i alt 12 udvisninger og det røde kort topper Danmark bisse-listen ved EM, hvor der udover udvisningerne også gives strafpoint for gule kort.

Og 1. pladsen er ganske suveræn, for de danske spillere har skrabet 33 strafpoint til sig, mens Rusland på 2. pladser ’blot’ er noteret for 23.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen understreger, at det ikke er et mål i sig selv at pådrage sig udvisninger. Men på den anden side har han ikke noget imod, at hans hold bliver kendt for at spille hårdt.

»Jeg har ikke noget problem med at spille i undertal. Vi skal være benhårde, og det skal være sådan, at når de andre møder os, så ved de, at det er benhårdt at spille mod Danmark. De skal arbejde for at få målene, og hvis de endelig scorer, så har de fået et trælår på vejen«, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Problemet opstår selvfølgelig hvis en spiller som det var tilfældet med Kristina Jørgensen mod Sverige hurtigt pådrager sig to udvisninger og i tilfælde af en 3. bliver diskvalificeret. Derfor bliver alle udvisninger også gennemgået, så spillerne kan se, hvad dommer lægger vægt på.

Det er tydeligt, at dommerlinjen af og til kommer bag på spillerne, mens andre udvisninger med Klavs Bruun Jørgensens ord er »svære at komme udenom«.

Stregspiller Kathrine Heindahl synes dog, at »udvisningerne hænger lidt tyndt hernede«, som hun formulerer det.

Hun indrømmer, at linjen fra dommerne i kampens hede kan være en anelse svær at finde ud af, men det er tydeligt, at de skrider ind, hvis der eksempelvis bliver holdt i modstanderens trøje.

»Vi må tænke i at være bedre til at gribe skytterne, så det ikke ser så voldsomt ud«, siger Kathrine Heindahl.

Allerede efter den første kamp mod Sverige stillede det danske hold skarpt på udvisningerne, og sådan vil det fortsætte, så der bliver færre af dem.

»Der er måske fokus på nogle andre ting hernede, og det skal vi stille og roligt vænne os til. Hvad er det lige, dommerne kigger efter, og så se, om vi ikke kan være lidt skarpere på det«, siger Anne Mette Hansen.

Både Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen er i de to første kampe i alt blevet tildelt tre udvisninger og Hansen derudover et rødt kort.

Den kontante facon er en del af den danske spillestil, mener Anne Mette Hansen.

»Vi ved, vi spiller fysisk, og så får vi nogle udvisninger. Du skal selvfølgelig ikke stræbe efter at få dem, men når vi nu gør det, er det selvfølgelig godt, vi er gode til at dække op i undertal«, siger Anne Mette Hansen.

Danmark spiller tirsdag sidste kamp i den indledende pulje. Det er mod Serbien, og i tilfælde af dansk sejr går holdet videre til mellemrunden med de maksimale fire point.