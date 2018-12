Frankrig vækkede for 20 år siden brat de danske verdensmestre fra gulddrømmen Danmark og Frankrig har siden legendarisk kamp i 1999 leveret hinanden nogle drabelige slag.

Danmark mod Frankrig har med årene udviklet sig til lidt af en klassiker i kvindehåndbolden, og dagens match i mellemrunden ved det aktuelle EM har alle indgredienserne til at skrive sig ind i statistikken som et af de store møder mellem de to nationer.