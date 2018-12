EM-brag Danmark vil trodse fransk fysik og en fyldt hal Danmark og Frankrig har tidligere udkæmpet store slag på håndboldbanen. I dag venter et nyt ved EM.

Klavs Bruun Jørgensen har en rigtig skidt statistik mod Frankrig. Ud af seks forsøg er det kun en enkelt gang blev til sejr mod de regerende verdensmestre, men den gevinst kom til gengæld tidligere i år i Golden League, og hvis nummer to skal falde, vil et kærkomment tidspunkt være i aften, når de to hold åbner ballet ved EM-mellemrunden i Nantes.