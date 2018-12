Danmark får ikke flere EM-kampe trods sejr over Montenegro

I en gyser af rang fik de danske håndboldkvinder oprejsning ved EM med en sejr på 24-23 over Montenegro. Og det var immervæk en sejr over en modstander, der spillede for en potentiel plads i EM-semifinalen, så det var imponerende at se et dansk hold rejse sig med en viljestærk indsats.

Sejren åbnede en lille mulighed for, at Danmark kunne komme til at spille om 5. pladsen, men det blev ikke til noget, for Rusland kunne efterfølgende ikke besejre Sverige. Svenskerne vandt 39-30, da russerne, som var semifinaleklar, ikke satsede hårdt på at vinde, men i stedet fik testet nogle af deres næstbedste spillere.

Altså har Danmark spillet sin sidste kamp ved EM i Frankrig og kan rejse hjem.

Hjem med lidt oprejsning

Danskerne ville onsdag eftermiddag have stoltheden og æren tilbage ovenpå de grumme nederlag i mellemrunden til Frankrig og Rusland, og det fik de, da det i de sidste dramatiske to minutter lykkedes at holde Montenegro stangen i en hæsblæsende afslutning.

Anne Mette Hansen og Sandra Toft gik forrest på det danske hold, men det var en kollektiv indsats langt over gennemsnittet, der gav den forløsende sejr. Dermed undgår Danmark at tangere historiens dårligste EM-resultat, og nu er der noget at bygge videre på.

Hvor langt det rækker, vides først, når alle kampe i mellemrunden er spillet færdig.

For første gang ved EM var den danske anfører Stine Jørgensen med i startopstillingen, og hendes tilstedeværelse på banen gav tydeligvis medspillerne sikkerhed og ro.

I hvert fald fik Danmark en fremragende start på kampen, og lignede et hold, der spillede for en plads i semifinalen, hvilket jo i virkeligheden var Montenegros gulerod.

Inden der var spillet fire minutter, var stillingen 4-0 til Danmark, og Montenegro havde særdeles svært ved at komme frem til kvalificerede afslutninger.

Gennem hele halvlegen stod Sandra Toft med den autoritet, der har været savnet i de tre nederlag mod Serbien, Frankrig og Rusland, så montenegrinerne måtte slid hårdt fro hver scoring.

Efter 12 minutter havde Danmark stadig en føring på fire mål ved 7-3, men godt midtvejs i halvlegen kom der lidt knas i maskineriet. Udvisningerne begyndte at sidde lidt for løst hos dommerne fra Moldova, og det benyttede Montenegro sig dygtigt af til at score tre hurtige mål til 10-9.

Så kom er igen fem minutter, hvor Sandra Toft sammen med resten af forsvaret fik rigtig godt fat. Rutinerede Lotte Grigel fik styr på angrebsspillet, og selv om der stadig blev begået fejl og skudt i pressede situationer, så lykkedes det at score fire gange på stribe uden Montenegro kunne svare igen.

Så med en føring på 14-9 havde Danmark udmærket styr på kampen, og de forstod smart at trække tempoet ud af angrebet, når det var nødvendigt.

Stillingen ved pausen var dansk føring på 15-11, og en af forskellene kunne aflæses på målvogterstatistikken, hvor Sandra Toft havde reddet 45 procent af Montenegros skud, Mens Marina Rajcic stod med en redningsprocent på 17.

Så det var med en ganske god fornemmelse set fra et dansk synspunkt, at de to mandskaber gik til pausen. Dog lurede det ubekvemme faktum, at Anne Mette Hansen i de første 30 minutter havde pådraget sig to udvisninger med fare for en tredje og dermed rødt kort.

Montenegro havde nu forstået alvoren, og Balkan-holdet under ledelse af svenskeren Per Johansson fik sat en prop i det danske angreb straks fra 2. halvlegs begyndelse.