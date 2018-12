Danske spillere i knæ: Det var bare for ringe

De danske EM-spillere mente, der blev begået alt for mange fejl til at tage kampen op mod Rusland.

De danske spillere var ramt på stoltheden efter det knusende nederlag på 21-32 til Rusland i EM-mellemrunden. Det afslørede de matte blikke efterfølgende, men samtidig indrømmede de, at alt for mange fejl havde gjort det meget svært at tage kampen op mod de olympiske mestre.

At den russiske storspiller Anna Vyakhireva mente, at danskerne var langt bedre, end de havde vist på banen i Hall XXL i Nantes, var et kompliment, som ingen derfor rigtig tog notits af. Dertil gjorde øretæverne alt for ondt.

»Det var simpelthen for ringe. Vi gør det svært for os selv i angrebsspillet. F..., vi smider mange bolde væk. Det er ikke godt nok. Hvis du bare giver dem bolden lige i hænderne, er det svært at gøre noget ved«, lød det fra den danske Györ-stjerne Anne Mette Hansen.

Efter en god start kom Danmark hurtigt på bagkant, og russerne straffede uden nåde alle danske fejl. I 1. halvleg fik Kathrine Heindahl og Stine Jørgensen prikket et lille hul i den russiske defensiv, men stregspilleren mente, at med de mange fejl, hun og holdkammeraterne lavede, fyldte tre mål ikke meget i det store regnskab.

»De dækker meget aggressivt og har et meget velfungerende forsvar. Jeg synes, vi viser, der også er huller, vi kan score mål på. Men vi lave fejl, vi ikke må lave. Det er svært at vise, hvad vi egentlig kan, når vi laver så mange fejl. Vi har mange kvaliteter på det her hold, men dem får vi ikke vist til fulde. Vi gjorde det svært for os selv mod så stærkt et kontrahold«, sagde Kathrine Heindahl.

Det var især sidste halvdel af 1. halvleg, der gjorde ondt på danskerne, og når skruen strammes mod et så fremragende hold som de olympiske mestre, er det især på antallet af fejl, vinderen trækker fra taberen.

»Jeg må tage hatten af for Rusland, der er et rigtig dygtig hold. Vi laver uprovokerede fejl på vigtige tidspunkter, og så går det hurtigt den anden vej. Vi kan spille bedre end det her, men vi får ikke vist det i dag«, lød forklaringen fra landstræner Klavs Bruun Jørgensen.