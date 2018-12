Danmarks sidste EM-håb er knust af Rusland med en øretæve

Alt, hvad der på forhånd måtte være af teoretiske muligheder, er nu udtømte. Den sidste lille matematiske chance for at de danske håndboldkvinder kunne spille sig frem til finaleweekenden ved EM i Frankrig, blev knust med nederlaget på 21-32 til de olympiske mestre fra Rusland. Nu er der kun æren tilbage at spille om for det danske hold, og den skal reddes i morgen mod Montenegro.

Nederlaget til Rusland var ikke alene en sviende lussing til det danske hold, det var et knockout-slag, der sendte den stolte håndbold-nation i gulvet uden mulighed for at rejse sig. På alle parametre var russerne et par klasser bedre, end deres danske modstander, og Danmark kan være på vej mod et historisk dårligt EM-facit, hvis også den sidste kamp bliver tabt.

For to år siden nåede det danske hold EM-semifinalen, men siden er det kun gået tilbage, kulminerende med de nu tre nederlag på stribe mod Serbien, Frankrig og Rusland.

Med den overbevisende sejr, er Rusland klar til fredagens semifinaler i Paris.

Det danske hold fik en ganske fin start med to redninger af Sandra Toft og et par scoringer af Mette Tranborg, men der opstod hurtigt problemer. Et brændt straffekast og to tekniske fejl blev omgående straffet af de olympiske mestre, der gik fra 2-1 til 2-6 på seks minutter.

Så virkede det som om troen på, at Anna Sedoykina i det russiske mål kunne passeres langsomt sivede ud af de danske spillere. Det kneb nemlig ikke med at komme til afslutninger, men skarpheden lod en hel del tilbage at ønske.

Det hjalp selvfølgelig heller ikke, at anfører Stine Jørgensen kom på banen og brændte endnu et dansk straffekast, og i målet kunne Sandra Toft ikke leve op til den lovende indledning. Hun præsterede et decideret drog og et forfejlet udkast, som kostede et mål inden Klavs Bruun Jørgensen skiftede hende ud med Althea Reinhardt.

Omtrent halvvejs i de første 30 minutter førte russerne 4-9, og bagkæden med Kristina Jørgensen i den styrende rolle havde svært ved at komme til fadet med kvalificerede afslutninger. Landstræneren reagerede ved at sætte Stine Jørgensen ind på venstre back, mens Lotte Grigel overtog dirigentstokken.

Det gav øjeblikkeligt bonus tre angreb i træk, hvor Stine Jørgensen fandt Kathrine Heindahl på stregen i et rent Odense-samarbejde. De tre scoringer af Heindahl betød reducering til 7-10, og danskerne havde egentlig i denne periode fat i den lange ende, men set i bakspejlet udnyttede holdet ikke den gyldne mulighed for at komme helt op i nakken på Rusland.

Der blev brændt alt for meget, og for eksempel troede venstre fløj Fie Woller slet ikke på, at hun kunne få bolden forbi Sedoykina. I alt fire danske udvisninger i 1. halvleg gjorde heller ikke noget godt for jagten på russerne, så selv om forsvaret havde læst godt på lektien, kunne den karismatiske Jevgenij Trefilov se sit hold bringe sig foran 9-14, som var stillingen ved pausen.

Rusland holdt trykket efter pausen og øgede hurtigt til 9-16. Klavs Bruun Jørgensen reagerede ved at angribe med 7-6, men ligesom russerne havde luret det danske stregspil, blev det danske overtalsspil heller ikke noget, der i afgørende grad vendte slagets gang.

Med den lynhurtige Anna Vyakhireva og playmaker Daria Dmitrieva som de førende skikkelser blev det danske forsvar hevet fra hinanden. Især Vyakhireva var en ren nydelse at se med et fodskifte, som i flere tilfælde var tæt på at sende de danske forsvarsspillere op på tribunen.

De danske spillere lavede rigtig mange tekniske fejl i form af afleveringer, der ikke nåede deres destination, og russerne udbyggede derfor føringen, som på sit højeste var de 11 mål, som blev slutresultatet.