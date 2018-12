Landstræner advarer: Vi skal passe på med ikke at grave os for langt ned Landstræner roser ånden og indstillingen på det danske hold. Til gengæld ærgrer han sig over, at Rusland og Serbien ikke får fairplay.

FOR ABONNENTER For de danske EM-spillere og truppen omkring holdet bød dagen efter den voldsomme medfart mod de franske verdensmestre på lidt kærkommen adspredelse i form af en bytur og møder med familie og kærester. Stemningen i det danske hovedkvarter på Westiotel i La Chapelle-sur-Erdre lidt uden for Nantes var afdæmpet, men slet ikke dårlig, for det havde hjulpet gevaldigt at holde træningsfri og få tankerne et helt andet sted hen oven på en uge fyldt med håndbold.