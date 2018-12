Frankrig vælter Danmark helt omkuld - og nu er der brug for hjælp Danmark var kun for alvor med i de første 10 minutter i den første kamp i EM's mellemrunde.

Landstræneren havde forestillet sig det anderledes, spillerne havde forestillet sig det anderledes, ja, hele Håndbolddanmark havde drømt om det, men miraklet udeblev i Nantes, hvor hjemmeholdet, de franske verdensmestre, tildelte det unge danske mandskab en syngende lussing i form af et 23-29-nederlag i den første kamp i mellemrunden ved EM.

EM i Frankrig Mellemrunden Danmark-Frankrig 23-29 (11-17) Danmark: Fie Woller 5, Anne Mette Hansen 4, Stine Jørgensen 4, Mette Tranborg 3, Kristina Jørgensen 3, Lotte Grigel 2, Kathrine Heindahl 1, Anne Cecilie de la Cour 1 Frankrig: Estelle Nze Minko 6, Allison Pineau 4, Grace Zaadi 4, Manon Houette 3, Laura Flippes 3, Kalidiatou Niakate 2, Siraba Dembele 2, Alexandra Lacrabere 2, Pauline Coatanea 1, Camille Ayglon 1, Beatrice Edwige 1 Diskvalifikation: Mette Tranborg, Danmark Udvisninger: Danmark 7, Frankrig 3

Av, av, av, det gjorde ondt at se et dansk hold i den grad blive revet rundt i manegen i den franske by ved Loires bred, men det må også bare siges, at der denne aften var klasseforskel mellem de to hold på alle parametre.

De rutinerede franskmænd med tilsammen næsten 1.700 landskampe åd ganske enkelt Danmark foran de begejstrede tilskuere, der denne aften var mødt talstærkt frem og med deres ’allez les bleus’ fik pumpet stemningen i vejret.

Med to point i mellemrunden får det danske hold svært ved at gøre sig gældende, og efter den franske afklapsning skal spillerne prøve at komme til hægterne igen og komme ud af turneringen med et godt indtryk

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde i går morges besluttet at skifte landsholdets normale anfører Stine Jørgensen ind på bekostning af Nadia Offendal. Stine Jørgensen var på banen i EM-åbningskampen mod Sverige, og nu var det så tid til den anden indsats i nøglekampen mod Frankrig.

Modsat de tre første kampe i den indledende gruppe fik Danmark mod franskmændene en udmærket start – i hvert fald i de første 7-8 minutter. Spillet var hurtigt, og forsvaret stod godt imod de fysisk stærke franskmænd.

Det blev 2-0 til Danmark, 3-2 og 4-3 efter godt syv minutter på en scoring af Mette Tranborg. Så var det som om de franske verdensmestre fik greb om kampen til mægtig jubel i XXL Hall. I de næste fire minutter begik de danske spillere et par tekniske fejl og holdt en scoringspause, mens Frankrig i samme periode lavede fire mål og havde vendt stillingen til 4-7.

Trine Østergaard brændte et straffekast kort efter, men det lykkedes at holde snor i Frankrig indtil 8-10. Derefter begyndte tingene langsomt at ramle for det danske hold, der egentlig havde en del chancer. Desværre set fra et dansk synspunkt blev den franske verdensklassekeeper Amandine Leynaud skudt varm, og det var stort set noget af det værste, som kunne ske.

Leynaud tog delvis pynten af de danske angreb og endte 1. halvleg med en redningsprocent på 45, mens de danske keepere – første Sandra Toft og siden Althea Reinhardt – blot blev noteret for en redning hver.

Stine Bodholt havde det svært mod de stærke franskmænd og i stedet blev Kathrine Heindahl sendt ind for at slås på stregen. Det gik straks bedre, men også hun måtte i forsvaret se de hurtige modstandere suse ind over stregen.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen forsøgte at sætte en bred vifte af spillere på banen for at ændre slagets gang. Stine Jørgensen kom således ind i stedet for Kristina Jørgensen godt halvvejs i 1. halvleg, men anføreren virkede rusten og lavede straks to tekniske fejl.

Med to mål på straffekast før pausen blev Stine Jørgensen dog historiens mest scorende dansker i EM-sammenhæng, da det var hendes mål nr. 93 og 94. Hidtil havde Rikke Skov med 93 scoringer rekorden.

Fra 8-10 scorede Frankrig fire gang i træk, og det så meget svært ud ved 8-14. Anne Cecilie la Cour havde ikke held med sit store skud, og heller ikke Mie Højlund kunne sætte sig afgørende igennem.

Ved pausen førte Frankrig 11-17, og det lignede Mont Ventoux, der stod foran danskerne i de sidste 30 minutter.

Det bjerg formåede de danske spillere ikke at bestige i 2. halvleg. Frankrig øgede føringen til 14-22, Stine Jørgensen, der nu kun var inde i forbindelse med straffekast, brændte et af slagsen, og de danske redninger udeblev i katastrofal grad.

Det danske angrebsspil foregik hele tiden ind over midten, og det var lige mad for det stærke franske forsvar, som havde let ved at komme imellem. Langsomt begyndte det at ligne en ydmygelse af det danske hold, der blev mast af den velsmurte franske maskine.