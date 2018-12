Landstræner sender anfører på banen til skæbnekamp Stine Jørgensen er efter to kampe på tribuen udtaget til den danske trup mod Frankrig ved EM.

Når de danske håndboldkvinder torsdag løber ind i XXL Hallen i Nantes til opgøret i EM-mellemrunden mod de franske værter, bliver det med den normale anfører Stine Jørgensen i spidsen.

Efter to kampe på tribunen er Odense-spilleren nemlig blevet skiftet ind i den danske trup på bekostning af klubkammeraten Nadia Offendal.

Stine Jørgensen blev for godt en måned siden opereret i knæet for en meniskskade, men bagspilleren kom sig i lyntempo oven på indgrebet og blev mod forventning klar til EM-slutrunden i Frankrig.



I åbningskampen mod Sverige fredag aften spillede Stine Jørgensen 35 minutter, og ifølge hendes eget udsagn kunne hun rent fysisk ikke mærke noget i knæet efter indsatsen.

Alligevel har landstræner Klavs Bruun Jørgensen siden valgt at holde Stine Jørgensen udenfor truppen, men onsdag aften trænede den danske anfører og er nu vurderet klar til at spille mod Frankrig.

Klavs Bruun Jørgensen har mulighed for at foretage to udskiftninger i sin trup i løbet af mellemrunden, og han har derfor endnu en tilbage inden de to afsluttende kampe mod henholdsvis Rusland og Montenegro.

De to kampe spilles mandag og onsdag i den kommende uge.