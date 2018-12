Analyse: Der mangler en klar vision for det danske landshold

FOR ABONNENTER

I nogle år har det danske kvindelandshold optrådt under sloganet ’På vej’. Men i store dele af EM-slutrunden i Frankrig har det været særdeles vanskeligt at se, hvor mandskabet egentlig var på vej hen. Og selv om sidstehåndsindtrykket blev reddet med den – indrømmet – imponerende sejr over Montenegro, så er vejen mod verdenstoppen ikke just blevet bredere eller kortere i løbet af de to uger i Frankrig.