Danmark knuser Ungarn og skubber VM-optimismen i vejret

Selv uden superstjernen Mikkel Hansen var Danmark en alt for stor mundfuld for Ungarn. Danskerne vinder 33-19.

Ledsaget af taktfaste klapsalver fra over 4.000 tilskuere i Aarhus kunne de danske håndboldherrer sætte flueben ud for den næstsidste opgave inden VM på hjemmebane starter i næste uge. Opgaven, der blev fuldført til publikums store begejstring, var det første af to opgør mod Ungarn, og undervejs mod den knusende sejr på 33-19 var der da heller ikke mange fingre at sætte på den danske indsats.

Fakta Danmark Ungarn Danmark-Ungarn 33-19 (19-10) Danmark: Nikolaj Markussen 6, Rasmus Lauge 5, Nikolaj Øris 5, Casper U. Mortensen 4, Magnus Landin 2, Lasse Svan 2, Johan Hansen 2, Martin Larsen 2, Anders Zachariassen 1, Rene Toft 1, Mads Mensah 1, Morten Olsen 1, Simon Hald 1.

Godt nok præsenterede ungarerne sig langt fra fordums storhed og i hvert fald et stykke fra den form, der gjorde dem i stand til at sende Danmark ud i ottendedelsfinalen ved VM for to år siden.

Men det fjerner ikke indtrykket af et dansk hold meget tæt på den optimale form og gode individuelle præstationer af nøglespillere som målmand Jannick Green, venstre back Nikolaj Markussen og playmaker Rasmus Lauge.

Danmark var uden Mikkel Hansen, der havde fået fri fra VM-forberedelserne for at være hos sin kæreste, der i disse dage ventes at nedkomme med parrets første barn.

Men publikum i Ceres Arena kunne i løbet af de første 30 minutter konstatere, at Danmark sagtens magtede at spille på højt niveau uden superstjernen. Og det samme måtte de ungarske gæster sande, for de blev kørt over af et meget veloplagt dansk hold, der straks fra start satte sig tungt på opgøret.

For to år siden slog Ungarn Danmark ud af VM i ottendedelsfinalen, men denne aften i Aarhus var gæsterne langt fra at kunne true Danmark.

I løbet af seks minutter førte Danmark 5-0, og da der var spillet yderligere knap fem minutter var stillingen 8-1 i dansk favør.

Først på det 9. skud fra en dansk spiller ramte bolden ikke sit mål, men ellers hørte afbrændere i 1. halvleg til sjældenhederne.

Det var Rasmus Lauge, der i første del af halvlegen svingede dirigentstokken, og han fik blandt andet sat Nikolaj Øris fint i scene på højre back. Bjerringbro-Silkeborg-spilleren scorede på alle sine fem forsøg, og det var i VM-perspektiv vigtigt at få ham i gang på den ømtålelige position, hvor førstevalget Niclas Kirkeløkke for nylig måtte melde fra med en knæskade.

Lige så vigtigt var det, at tometermanden Nikolaj Markussen fik skudt sig ind med fem mål på seks forsøg. Efter flere års slutrunde fravær er Markussen kommet ind i varmen på bekostning af Magdeburg-backen Michael Damgaard, og i Mikkel Hansens fravær blev det et overbevisende comeback til den 30-årige BSV-spiller.

Bevares, det ungarske forsvar manglede kvalitet, men det skal ikke lastes danskerne, der fik god skudtræning og i forsvaret havde glimrende styr på modstandernes skytter.

Undervejs i halvlegen blev Morten Olsen sendt på banen som spilstyrer i stedet for Rasmus Lauge, og hans direkte spillestil var med til yderligere at åbne den vaklende ungarske defensiv.

I overtal sendte landstræner Nikolaj Jacobsen to stregspillere på banen, og det træk formåede ungarerne slet ikke at dæmme op for. Taktikken udmøntede sig hver gang i et frit dansk skud, og ved pausen førte Danmark med massive 19-10.

Den temmelig ensidige forestilling fortsatte i 2. halvleg, hvor Martin Larsen kom ind i stedet for Nikolaj Øris. Larsen fik ikke den bedste start på positionen som højre back, for allerede efter to minutter i aktion blev han straffet og sendt ud på bænken af de schweiziske dommere.

I modsætning til Øris blev Martin Larsen holdt på banen i forsvaret, men det var langt fra overbevisende, hvad han præsterede. Problemet for landstræneren er, at Nikolaj Øris ikke har den nødvendige klasse i defensiven, og i en af halvlegene vil han skulle den lange vej på tværs af banen til udskiftningsbænken.

Derfor har Nikolaj Jacobsen brug for, at Martin Larsen løfter sit spil, så han bliver et troværdigt alternativ på højre back. Det er vel landstrænerens største hovedpine op til VM, og han kan blive tvunget til at bruge eksempelvis Mads Mensah på positionen.

I målet stod Jannick Green hele kampen, og han gjorde det overbevisende med en redningspårocent omkring de 50.