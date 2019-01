Forrygende dansk storsejr over de afrikanske mestre i Boxen

Danmark har scoret 75 mål i de to første kampe.

Hvor finder en besøgende festen sådan en januarlørdag i Herning? Ja, i går var svaret entydigt Boxen i udkanten af byen, hvor det danske håndboldlandshold var sat op til narrestreger i VM-kampen mod Tunesien. Og det blev som tilfældet var mod Chile forleden en folkefest af dimensioner med fællessang, bægerklang og en dansk sejr på 36-22.

Dermed har det danske mandskab fået en perfekt start på VM-slutrunden med fire point i to kampe, og publikum har fået noget for pengene i form af mål på samlebånd fra et mestendels koncentreret dansk hold.

Opildnet af et medlevende publikum var det danske hold særdeles tændt fra første fløjt. Især var der ild i playmaker Rasmus Lauge og med en fremragende 1. halvleg viste han vejen for holdkammeraterne.

Flensburg-spilleren var meget målrettet i sit spil og havde udover medspillerne også et vågent øje på hullerne i det tunesiske forsvar. Dem var der mange af i det første kvarter, hvilket også Nikolaj Øris sagde tak for ved at kvittere med tre mål.

Starten på kampen var helt forrygende, og Tunesien lignede efter 7 minutter, hvor hjemmeholdet havde bragt sig foran 7-0 et hold på randen af knockout.

Uanset hvad de fyrede af sted mod Niklas Landin kom den danske keeper i vejen, og sekunder efter lå bolden i det tunesiske net. I noget der lignede desperation forsøgte de afrikanske mestre sig med et overtalsspil, men selv med 7 mod 6 kom de ikke nærmere nogen nævneværdige reduceringer.

Det var en grusom afstraffelse, som Tunesien lagde ryg til, og med en flyvende Rasmus Lauge gik det i starten stærkt.

Det var især på presset efter at have erobret bolden, der ofte gav bonus, for inden Tunesiens forsvar nåede på plads, var en dansker strøget igennem og havde scoret.

Mikkel Hansen gav ligeledes prøver på sine skud, og især et projektil affyret med håndleddet i banens venstre side vakte stor jubel. Paris-stjernen havde også et flot blik for stregspillerne René Toft og Simon Hald, der tilsammen scorede fire gange.

Langsomt fik Tunesien lidt bedre styr på spillet, men det kneb med at score, og selv da Danmark havde to spillere vist ud, holdt Niklas Landin buret rent.

Danmarks største føring kom ved 15-3 og 17-5, men det sidste kvarter af 1. halvleg var knap så hæsblæsende som de første 15 minutter. Hvis halvlegen splittes op i to dele endte sidste halvdel faktisk uafgjort 8-8, hvilket til dels også skyldtes at Danmark løb ind i en række udvisninger.

Det danske spil gik også lige en tak langsommere, hvilket gjorde arbejdet lidt lettere for den tunesiske defensiv, der ellers var blevet spillet godt rundtosset i kampens start.

Foran 19-10 ved pausen var det dog et tilfreds og feststemt publikum, som sendte det danske hold i omklædningsrummet.

I løbet af de sidste 30 minutter stabiliserede den danske føring sig på 10-12 mål, og blandt andet gav Mikkel Hansen i perioder igen prøver på sit store skudrepertoire.

Med et kvarter tilbage fik A-kæden lov til at hvile benene, og det gav plads på banen til Jannick Green i målet, Nikolaj Markussen, Morten Olsen samt slutrundedebutanten Johan Hansen.

Den 24-årige højrefløj var skiftet ind i truppen i stedet for veteranen Hans Lindberg, der pådrog sig en skade i det første VM-opgør i torsdags. Efter de nogle minutter på banen kom han også på banen, men resten af tiden led han under, at koncentrationen svigtede en anelse hos de øvrige danske spillere.

Der blev mod slutningen sjusket lidt, men det det rokker ikke ved den danske storsejr.

Næste opgave er mandag mod Saudi-Arabien, og det bør blive til endnu to danske point.

Her kampen minut for minut: