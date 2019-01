Landsholdet tog natbussen til Herning efter storsejr og trænede for lukkede døre

Hårene på armene havde lagt sig, gåsehuden var sammen med tåren i øjenkrogen forsvundet, og i stedet meldte hverdagen sig for håndboldlandsholdet i form af et to timer langt træningspas sidst på eftermiddagen, da mørket så småt var begyndt at sænke sig. Alligevel havde hverken de danske spillere eller landstræner Nikolaj Jacobsen langt til smil og kvikke bemærkninger, da de tjekkede ind i Nordvesthallen i Tjørring lidt uden for Herning dagen efter VM-åbningen i Royal Arena, hvor Chile blev knust med de overlegne cifre 39-16.

Den perfekte indledning på turneringen og hele oplevelsen med den store tilskueropbakning og besøget af kronprins Frederik i omklædningsrummet sad stadig i kroppen og skulle nu fordøjes med lidt bold.

Allerede i timerne efter kampen i København, hvor det danske landshold havde begejstret de mange tusind tilskuere med besnærende detaljer og masser af mål, begav landsholdet sig i bus mod Herning, hvor næste fase af slutrunden finder sted, og hvor Tunesien i aften venter i Boxen.

Som Nikolaj Jacobsen bemærkede, var den tre timer lange køretur fra hovedstaden og til det midtjyske ikke noget, han regnede for noget særligt. I Tyskland, hvor landstræneren har sit daglige virke hos Rhein-Neckar Löwen er det nærmest at betragte som en tur rundt om hjørnet til en kamp mod naboklubben, og da spillerne alligevel ikke ville kunne falde hurtigt i søvn oven på udfoldelserne mod Chile, var beslutningen om den natlige bustur ikke svær at træffe.

Lukket træning

Det var beslutningen om at lukke træningen i Nordvesthallen for offentligheden heller ikke.

Nikolaj Jacobsen ønskede ikke at præcisere, hvad den helt konkrete årsag til de lukkede døre var.

»Først og fremmest vil vi gerne have ro på i dag (i går, red.). Men der er også nogle ting, vi skal have arbejdet med, som jeg ikke vil uddybe«, lød det fra den danske landstræner, der dog hurtigt tilføjede, at han nok skulle åbne træningen igen senere i turneringen.

Opgøret mod Chile udmøntede sig ikke i nogen tilføjelser til skadeskontoen, der fremdeles har stregspiller Henrik Toft Hansen som eneste indestående. Dog var fløjveteranen Hans Lindberg blevet på hotellet for at styrketræne, men ellers var truppen intakt og til stede i Tjørring.

Træningen i de ydmyge rammer, hvor landsholdet afløste en flok fodboldspillende miniputter, skulle primært bruges til at indstille fokus på dagens modstander i Boxen, der er Tunesien.

Selv om det er et hold, Danmark ikke har tabt til i over 10 år, understreger Nikolaj Jacobsen, at nordafrikanerne er af en helt anden kaliber end de tandløse chilenere, der smeltede som smør på en varm pande i de olympiske mestres hænder.

Senest Danmark spillede mod Tunesien, var ved de olympiske lege i Rio de Janeiro for to et halvt år siden, og ved den lejlighed vandt de senere guldvindere overbevisende 31-23. Bortset fra de to holds første møde tilbage i 1967 er Tunesien dog ikke et hold, som Danmark har vundet de helt store sejre mod, og det kan skyldes den lidt akavede spillestil med pres over store dele af banen, som tidligere var varemærket.

Stærke skytter og stor fysik

Nu spiller Tunesien mere klassisk med blandt andet 6:0- eller 5:1-opdækning, fortæller Nikolaj Jacobsen efter at have haft lejlighed til at studere dagens modstander.

»De har en meget spændende spiller på venstre back. Mosbah Sanai dækker godt op, og så skyder han utrolig hårdt. Oussama Hosni på højre back er også en rigtig dygtig og bevægelig spiller, der skyder godt. De har to tunge stregspillere, som helt sikkert vil give os nogle udfordringer«, fortæller Nikolaj Jacobsen om de tunesiske nøglespillere.

Der venter formentlig Danmark en ganske hård kamp, der vil stå i skarp kontrast til åbningskampen mod Chile, der i næsten samtlige 60 minutter havde karakter af opvisning. Tunesien spiller nemlig særdeles hårdt og med stor fysik, men det betyder også, at de ofte spiller i undertal på grund af udvisninger.