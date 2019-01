Skadet forsvarsklippe ude op til et halvt år: Det har været ufattelig hårdt

René Toft er ude af spillet i mindst fire måneder, og der kan gå helt op til et halvt år før den store stregspiller kommer på banen igen. Det er resultatet af den foreløbig skanning, den 34-årige veteran har fået foretaget, og på mandag får han vished for, om der skal en operation til.

Veszprem-spilleren blev skadet efter cirka 14 minutters spil af VM-kampen mod Norge, og lyskeskaden var så slem, som frygtet.

»Det har været ufattelig hårdt. Den første nat, det kan jeg godt afsløre, da fik jeg ikke så meget søvn. Jeg behøvede ikke vente på en skanning, for jeg vidste, at det var galt, og at det var mit VM, der røg. Det var utrolig hårdt, for jeg har kæmpet hårdt for at komme her til. Jeg har døjet med nogle skader inden, og havde det lidt som et mål i horisonten, at nå det her VM og blive klar til det. Nu slutter det så, lidt før det rigtig går løs, så det er en hård en«, siger René Toft.

Han har for nylig været skadet i lysken, og det er samme side, den nye skader sidder, men tidligere var der tale om betændelse i lysken.

»Nu er der simpelthen en skade derind. Det er en overrevet muskel og en anden delvis overrevet muskel«, siger René Toft.

På mandag skal veteranen til en specialist, der kan gøre ham klogere på skaden og den omfang.

»Jeg tror det peger lidt hen imod, at jeg skal opereres. Hvis det bliver tilfældet, er det seks måneders pause. Hvis jeg ikke skal opereres, er det fire måneders genoptræning. Så han skal lige se, hvor slemt det står til«, fortæller René Toft.

Hans ungarske klub Veszprem afventer nu specialistens dom, og så skal Toft og klubben blive enige om, hvad der er den bedste løsning.

Lige nu bliver han dog i Herning.

»Jeg vil rigtig gerne være her og støtte holdet. Der er en rigtig fed stemning her og kulisse, så jeg vil rigtig gerne være omkring holdet. Men hvis jeg skal opereres, skal det nok være i næste uge, og så ved jeg ikke, om jeg lige kan rejse mig fra sygesengen. Indtil på mandag bliver jeg i hvert fald her ved holdet, og så må mandagen afgøre, hvad der skal ske«, siger René Toft.

Hvis den står på operation, ved René Toft endnu ikke, hvor den skal foregå.

»Det går lidt bedre i dag, men det er stadigvæk tungt, især når jeg ser de andre stå og klæde om, og de bare går lidt i min egen verden. Det er tungt. Jeg havde glædet mig rigtig meget til den her slutrunde og især til kampene i mellemrunden. Men jeg kan ikke selv gøre noget nu, så jeg vil bare sidde og råbe ude fra sidelinjen og støtte holdkammeraterne«, siger René Toft.

Stregspillerens kontrakt med Veszprem udløber efter denne sæson, og han skulle blandt andet have brugt VM til at gøre god reklame for sig selv.

»Skader kommer sjældent belejligt, så jeg skal hjem og se på, hvad der er af muligheder for mig næste år«, siger René Toft.