Danmarks forsvarsklippe er færdig ved VM

René Toft Hansen er færdig ved VM. Den danske forsvarskrumtap måtte efter 14 minutters spil af den dramatiske kamp mod Norge torsdag aften forlade banen med et ordentlig riv i lysken, og han kommer ikke tilbage på noget tidspunkt i turneringen.

»Det er noget, vi allesammen begræder rigtig meget i og med at René er en ekstremt vigtig figur på det her hold og ham, de retter tingene til, når vi laver fejl, og når dessinerne skal gives videre- Så det er et stort tab for os«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren glædede sig dog over Henrik Møllgaards præstation i kampen mod nordmændene efter René Tofts exit.

»Han tog virkelig ansvar i forsvaret og overtog Renés rolle med bravour. Så vi skal arbejde videre med, at Henrik tager den del af ansvaret«, siger Nikolaj Jacobsen.

René Tofts lillebror Henrik Toft Hansen har været med omkring VM-truppen siden den blev samlet, men han pådrog sig en lyskeskade i dagene op til slutrunden og har siden kæmpet for at blive klar.

Om PSG-spilleren så bliver skiftet ind i truppen og dermed afløser sin storebror bliver der først taget stilling til senere.

»Henrik er et godt stykke, og han fik trænet godt i går med en masse skud. Han skal testes rigtigt for at se, om skaden kan holde til lidt større belastninger«, siger Nikolaj Jacobsen.

Højre back Nikolaj Øris fik i kampen mod Norge en skade i baglåret, og han spillede slet ikke i 2. halvleg. Omfanget af denne skade kendes endnu ikke.