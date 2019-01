Ingen svensk hjælp: Danmark skal selv gøre arbejdet færdigt

Norge vandt over Sverige og bevarede dermed chancen for at komme i VM-semifinalen.

Norge stod for presset og besejrede de nordiske rivaler fra Sverige 30-27 i VM-mellemrunden i Herning. Hvis nordmændene havde tabt, ville de to semifinalepladser være gået til Sverige og Danmark, men nu er spændingen intakt, og det hele bliver afgjort på sidste spilledag onsdag.

Her tørner Danmark og Sverige sammen i en gentagelse af sidste års EM-semifinale, mens Norge møder Egypten.

Sverige fik i 1. halvleg ikke i lige så høj grad som Danmark forleden stoppet den norske kontrafase, og det betød at Norge hurtigt fik vendt kampen, da svenskerne ved 11-9 ellers så ud til at have fået et mindre overtag.

Og selv om nordmændene spillede for anden dag i træk, virkede de alligevel langt mere friske end Sverige, der spillede tungt og uinspireret.

De første syv minutter af 2. halvleg vandt Norge 5-1 , og forvandlede dermed pauseføringen 17-14 til 22-15. I samme periode dummede det svenske hold sig flere gange og fik unødvendige udvisninger ved at skifte forkert ud og løbe gennem midtercirklen, da Norge forsøgte hurtigt opgiverkast.

Svenskerne sled for at komme tilbage i kampen, men holdet var aldrig tættere på Norge end to mål. Dertil brændte Kim Andersson og co. for meget mod den velspillende Thorbjørn Bergerud i det norske mål.