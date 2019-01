Lasse Svan: »Jeg tror aldrig, vi havde regnet med at vinde så stort«

Det danske hold blev ved med at tro på deres spilkoncepter. I dag har de bevist, at det virker, lyder det fra den danske fløjspiller.

Det er meget enkelt at forklare, hvordan det er at vinde VM-guld på hjemmebane.

»Jeg har det virkelig dejligt«.

Sådan beskriver Lasse Svan den nye medalje, da han med sænkede skuldre kommer gående svøbt i Dannebrog efter en overlegen sejr over Norge 31-22.

»Jeg tror aldrig, vi havde regnet med at vinde så stort over så god en modstander. Men vi havde et håb og en tro på, at hvis vi kunne ramme det samme niveau som mod Frankrig, ville det lykkes. Vi har troet på vores forsvars- og angrebsspil. De gange, det ikke har virket, er vi blevet ved med at tro på konceptet. Men det fungerer. Det har vi vist i de sidste to kampe«, siger han.

Ifølge fløjspilleren er der ikke en finger at sætte på det danske spil, som allerede i første halveg manifesterede, hvilken retning kampen ville gå.

Magtdemonstration af dimensioner

Også holdkammeraten Rasmus Lauge taler i storslåede vendinger om Danmarks spil.

Det var »en magtdemonstration af dimensioner«, lyder det, da også han står med guldet om halsen og en øl i hånden. Afslappet og lettet, og nok vigtigst af alt fyldt med selvtillid på sit holds vegne.

»Jeg har sjældent set så dominerende en præstation, som det, vi har leveret. Det er, hvad jeg kan sige om vores spil. Den ene vanvidspræstation efter den anden. Og hvis ikke vi var begyndt at fejre det til sidst (mod Norge, red.), kunne vi have vundet endnu større«, siger han videre om finalekampen.

Og det har været gældende for hele slutrunden, hvis man spørger den danske playmaker.

Igen i dag må han siges at være en af de afgørende faktorer på vejen til at knække nordmændene med fire mål på fem skud. Han roser dog hele den danske trup:

»Vi har været samlet en hel måned. Det er en intensiv tid sammen, hvor vi skaber nogle vanvittige bånd. Men der var ikke lejr-kuller på et eneste tidspunkt. Det siger noget om, hvad det her er for en fantastisk trup. Det fik vi endelig til at skinne igennem på banen«, siger Flensburg-spilleren.

Var du i tvivl om, hvorvidt I ville nå hertil?

»Selvfølgelig. Der er altid tvivl i sport. Men jeg havde booket ti billetter til min familie til finalen, så jeg havde håbet på, at vi ville stå her. For mit vedkommende bliver det nok det eneste VM-guld på hjemmebane. Men jeg håber ikke, at det bliver det eneste VM-guld«, siger Lauge.

Fire forsøg skulle det danske landshold have, inden det endelig lykkedes at sikre sig titlen som verdens bedste. I dag er det de norske spillere, der går skuffede forbi journalisterne og videre i omklædningsrummet. Fra den danske playmaker, som til daglig spiller sammen med flere nordmænd, er der dog masser af respekt tilovers:

»Det norske hold er et vanvittigt godt hold. Deres tid skal nok komme. Vi ville bare sørge for, at det ikke blev i den her slutrunde«, slutter han.