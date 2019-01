Tre danskere på All Star-holdet: Mikkel Hansen bliver kåret som VM's bedste spiller

Tre danske spillere blev valgt til turneringens hold, efter at Danmark bankede Norge i VM-finalen.

Tre danskere på All Star-holdet:

Mikkel Hansen krydrede søndag aften sin VM-guldmedalje med en fornem pris.

Den danske håndboldstjerne blev kåret som turneringens mest værdifulde spiller, kort efter at Danmark havde besejret Norge 31-22 i finalen i Herning.

Foruden kåringen som VM’s bedste kunne Hansen glæde sig over, at han også blev VM’s topscorer med i alt 72 mål og en del af turneringens All-Star-hold.

Rasmus Lauge og Niklas Landin er også på stjerneholdet, der derudover tæller nordmændene Magnus Jøndal, Sander Sagosen og Bjarte Myrhol samt tyske Fabian Wiede og spanske Ferran Solé Sala.

31-årige Mikkel Hansen har været den toneangivende spiller i flere af Danmarks kampe, og igen i finalen viste han sin styrke med syv mål.

»Det kunne ikke være skrevet meget bedre. Det er noget, man drømmer om som helt ung at få lov til at spille VM på hjemmebane.

»I 2013 fik vi en ordentlig røvfuld i finalen, men igennem hele turneringen har vi haft et mentalt og taktisk overskud til at omstille os, når de andre kom med noget, siger Mikkel Hansen efter sejren over Norge til TV2.

I finalens første halvleg spillede PSG-spilleren dog ikke med samme overlegenhed som hidtil i turneringen. Han brændte tre af sine første fem forsøg, men fandt siden målformen og bidrog til den suveræne danske sejr.

Med søndagens sejr udvider Mikkel Hansen sin imponerende liste over meritter for det danske landshold. I 2012 vandt han EM-guld med Danmark, i 2016 blev det til guld ved OL i Rio, og nu kan han også skrive VM-guld på cv’et.

I det hele taget har begyndelsen på 2019 været begivenhedsrigt for Hansen, der før VM-slutrunden blev far til sønnen Eddie Max.

»Jeg havde ikke turde håbe på en bedre start på 2019. Fødslen gik super godt, min kæreste var super sej, vi har fået en dejlig søn, og nu står vi her med guldet. Det er fantastisk, siger Mikkel Hansen.

ritzau