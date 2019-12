Danmark redder det ene point mod Sydkorea efter stort drama

Automatisk oplæsning Beta

I et gigantisk drama og en vild afslutning fik Danmark det ene point mod Sydkorea ved VM i Japan, men som kampen skred frem i 2. halvleg burde Klavs Bruun Jørgensens hold have vundet. I stedet blev det 26-26, og i sidste ende kunne danskerne endda prise sig lykkelige for det uafgjorte resultat. Sydkorea havde nemlig bolden i nettet to sekunder før slutfløjtet, men scoringen blev underkendt på grund af overtrådt.

Danskerne havde bedst styr på kampen efter pausen, og holdet førte med to mål,da der resterede tre et halvt minut. Et par forkerte beslutninger i angrebet gjorde, at den føring ikke blev fastholdt eller udbygget, men et point mod Sydkorea kan vise sig at være brugbart i det videre forløb.

Kampens forløb indgyder også optimisme på det danske holds vegne, for der var ikke antydning af panik, da Sydkorea i 1. halvleg kom op på et solidt forspring.

Hvis danskerne kan spille som i lange perioder af 2. halvleg, hvor fejlene blev minimeret, og det direkte spil udløste de ønskede mål, kan de næste kampe resultere i gode resultater.

Landstræneren havde udset sig Lotte Grigel som playmakeren, der kunne åbne det sydkoreanske forsvar, og den rutinerede Nantes-spiller fik da også fordelt angrebsspillet rigtig godt med sine fint sete afleveringer. De to hold fulgtes ad til 4-4, men langsomt begyndte halvlegen at udvikle sig i retning af noget, der har kendetegnet Danmark de seneste tre-fire slutrunder.

Der blev begået alt for mange tekniske fejl, og afslutningerne var i flere tilfælde også på helt åbne chancer temmelig uskarpe. Blandt andet brændte stregspiller Sarah Iversen to helt frie skud, og fløjene Lærke Nolsøe og Trine Østergaard fulgte trop med hver en afbrænder.

Ingen tvivl om, at de danske spillere ville rigtig meget, og det betød, at de forivrede sig i flere tilfælde, hvilket blandt andet blev symboliseret i målvogter Sandra Toft, der løb lidt for tidligt på banen i forbindelse med en indskiftning og derfor blev vist ud.

I det danske forsvar blev der gået hårdt til de rappe sydkoreanere - også lidt for hårdt ifølge det russiske dommerpar. Det betød blandt andet, at Anne Mette Hansen allerede efter 13 minutters spil ufrivilligt havde måttet tage plads på bænken, og med risikoen for en diskvalifikation hængende over hovedet i tilfælde af en tredje udvisning, holdt Klavs Bruun Jørgensen Györ-stjernen ude i resten af halvlegen.

Det næsten uundgåelige rødt kort til Anne Mette Hansen kom så efter 19 minutters spil af 2. halvleg.

Men tilbage til første halvleg, hor Sydkorea langsomt trak fra og førte 10-6 efter 19 minutters spil. På grund af det høje danske stressniveau, blev der i løbet af halvlegen holdt nogle gevaldige scoringspauser. Da Louise Burgaard reducerede til 10-7 var det første danske mål i knap fem minutter, men det blev så til gengæld indledningen til en lille dansk opblomstring, som resulterede i yderligere tre hurtige mål og reducering til 11-10.

Så indfandt det hektiske sig igen i det danske spil, og Sydkorea fik i det sidste halvandet minut skabt et forspring på tre mål.

Det blev fire straks i starten af 2. halvleg, men på fire mål i løbet af de næste fire minutter var Danmark med igen, og pludselig virkede sydkoreanerne trætte. Det var dog alt for tidligt at afskrive de asiatiske mestre, skulle det hurtigt vise sig, for anført af højreback Ruy slog de tilbage med to mål og førte 16-14.