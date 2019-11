Perfekt debut: Danmark åbner VM med kæmpesejr efter let spil mod miniput

Danmark var et mål fra et hente historiens største sejr over Australien. Men vigtigst var det, at de to point kom i hus.

Danmark havde let spil i VM-åbningskampen mod Australien, der blev knust med cifrene 37-12. Som minutterne gik i Kumamoto Prefectural Gymnasium var det udelukkende et spørgsmål om, hvor stor sejren ville lyde på, og om det ville blive den største sejr nogensinde over Australien.

Det blev det lige akkurat ikke. Der manglede et enkelt mål i at tangere 38-12-sejren fra OL i 2000, men det kan Klavs Bruun Jørgensen være ligeglad med, for han fik de to point, som var det vigtigste i VM-premieren.

Og lad os bare være helt ærlige, sejren var givet på forhånd mod et hold, der aldrig i historien har vundet en kamp ved VM.

Så det, træner og spillere kan tage med videre ud over de to point, er, at alle spillere kom i aktion og at det i næsten hele kampen mod en svag modstander lykkedes at bevare koncentrationen.

Det hører til sjældenhederne ved et VM, at et hold kun scorer fire mål på en halvleg og slet ikke finder vej til netmaskerne i et kvarter.

Men det var ikke desto mindre den situation, Australien stod i efter de første 30 minutter mod Danmark. Efter en lidt famlende start, hvor det danske hold lige skulle ryste premierenerverne af sig og finde hinanden, blev australierne kørt over af den danske kontramaskine.

Set fra Australiens synspunkt startede det ellers fint med et par mål, og holdet fulgte med til 4-3. Men reduceringsmålet til 7-4 efter godt 15 minutters spil blev halvlegens sidste for australierne, hvis primitive angrebsforsøg blev pillet fuldstændig fra hinanden af en solid dansk defensiv.

I starten var det danske angrebsspil lidt rustent, og Anne Mette Hansen og Stine Jørgensen brændte deres første forsøg. Men det rettede sig hurtigt, da først kontramaskinen kom op i fart, og det var en fase, som især højrefløj Trine Østergaard boltrede sig i.

Australien fik lov til at spille meget lange angreb, og det stillede krav til den danske tålmodighed, som i lange stræk dog forblev intakt. De få gange, australierne fik affyret skud var det fra pressede situationer, og derfor havde Sandra Toft i det danske mål forholdsvis let spil.

Billedet fortsatte efter pausen. Det danske hold var ganske overlegent i alle spillet facetter, og kun når der i få tilfælde blev sløset og sjusket, slap Australien med skrækken.

Eneste minus var situationen i halvlegens start, hvor forsvarsspecialisten Line Haugsted vred om på venstre fod og måtte se resten af kampen fra bænken.

Nu har landstræner Klavs Bruun Jørgensen i hele optakten til VM glædet sig over at have en intakt trup uden skader. Så vil det naturligvis være ærgerligt for ham og det danske hold, hvis Haugsted viser sig at være slemt skadet.

Hun er en meget vigtig spiller i det danske forsvar, og kan ikke umiddelbar erstattes 1 til 1 af den medrejste reserve Mia Rej.

Efterfølgende kunne landstræner Klavs Bruun Jørgensen til DR oplyse, at Line Haugsted ikke var skadet og blot var taget ud for ikke at løbe nogen chancer.

Selv om Australien mod kampens slutning oplevede den sjældne succesoplevelse at score to gange på stribe, så var det danske holds sejr som forventet kæmpestor.

Allerede søndag kan det danske hold forvente anderledes hård modstand, når Sydkorea står på VM-menuen.

Asiaterne overraskede stort på premieredagen ved at besejre de forsvarende verdensmestre Frankrig 29-27. Gennem det meste af 2. halvleg førte Sydkorea med 3-4 mål, og sejren kom i gang på de sædvanlige dyder hurtigt og fintestærkt spil.

Det er ved at være lang tid siden, Sydkorea har gjort sig gældende i den absolutte verdenstop, men mål på kampen mod Frankrig ser et nyt kuld af spillere ud til at kunne gøre sig blandt de bedste.

Opdateret kl. 14.20 med oplysningen om at Line Haugsted ikke er skadet.