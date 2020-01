Chok i Malmø: Verdensmestrene knockoutet af Island

Automatisk oplæsning Beta

De danske verdensmestre led et choknederlag på 31-30 til Island ved EM-slutrunden i Sverige. Danmark havde et sidste angreb i den højdramatiske kamp, men formåede ikke at få det ene point, som kunne have afværget katastrofen.

Kampen i tal Danmark-Island 30-31 Danmark: Mikkel Hansen 9, Rasmus Lauge 5, Hans Lindberg 5, Henrik Møllgaard 4, Michael Damgaard 3, Mads Mensah Larsen 2, Magnus Bramming 1, Magnus Saugstrup 1. Island: Aron Palmarsson 10, Alexander Petersson 5, Kari Kristjansson 4, Gudjon Sigurdsson 4, Bjarki Mar Elisson 2, Arnor Gunnarsson 2, Ymir Gislason 1, Olafur Gudmundsson 1, Elvar Jonsson 1, Janus Smarason 1. Diskvalifikation: Niklas Landin, Danmark og Elvar Jonsson, Island. Udvisninger: Danmark 4, Island 4. Vis mere

Det var en kamp, hvor Danmark ikke på noget tidspunkt udstrålede det overskud, der vel kunne forventes at et hold, der udover VM-guldet også er olympisk mester. Med simple midler pillede Island glansen af de danske stjerner, og da landstræner Nikolaj Jacobsen samtidig ikke kunne finde de rigtige løsninger, endte det med en sensationel lussing til storfavoritten.

Omkring 7.000 danskere havde taget turen over Øresundsbroen, og de fik sammen med de islandske fans Malmö Arena til at gynge i takt målene, som raslede ind i begge ender.

For i de første 30 minutter havde ingen af holdene de store problemer med at finde netmaskerne. Det offensive islandske forsvar blev overspillet i næsten hvert dansk angreb, og havde det ikke været for nogle stolpeskud samt tekniske fejl, var facit på 15 mål blevet noget større.

Mikkel Hansen var over det hele i 1. halvleg af en kamp, hvor de store islændinge tog godt fat i danskerne. Foto: Jens Dresling

Især Mikkel Hansen og Rasmus Lauge boltrede sig i den vakkelvorne islandske defensiv, som indbød til masser af gennembrud.

Med forholdsvis simple midler kunne Island i den anden ende også komme igennem til 15 mål. Jannick Green startede i den danske kasse, men efter blot en redning måtte han efter 15 minutter lade kaptajnen Niklas Landin overtage pladsen.

Palmarsson i særklasse

Det ændrede ikke markant på den danske redningsprocent, og Landin kunne ved pausen notere, at han to gange havde forhindret et islandsk mål. Det var især Barcelona-spilleren Aron Palmarsson og playmaker Janus Smarason, der gjorde ondt på det danske forsvar.

Palmarsson har i en årrække været en af verdens bedste spillere, og med 7 mål i de første 30 minutter førte han bevis for den status. Den 40-årige islandske anfører Gudjon Valur Sigurdsson med de ufattelige 1.853 mål i 356 landskampe lynede en enkelt gang, men det var tydeligt, at han er gået lidt ned i kadence og ikke mere er den dominerende kraft.

Danmark forsøgte sig med en offensiv 5:1-opdækning, men noget egentligt overtag kom der ikke ud af den manøvre. Lidt for ofte var det danske spil præget af enkeltmandsaktioner, og det virkede som om hver spiller var ivrig efter at afgøre det på egen hånd.

Landstræner Nikolaj Jacobsen holdt gennem hele halvlegen fast i bagkæden med Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Mads Mensah, og kun når Danmark var ramt af udvisninger, kom Michael Damgaard på banen.

Det ændrede sig efter pausen, hvor Damgaard kom ind på højre back, men Henrik Møllgaard blev sat ud på venstre fløj i angrebet for at begrænse antallet af udskiftninger, når der skulle forsvares.

Med to hurtige mål fik Island troen på, at Danmark kunne besejres, men tre mål på stribe af Michael Damgaard, et enkelt af Mads Mensah og en redning af Niklas Landin fik arenaen til at koge.

Ud med Landin

Den korte danske optur blev bare ikke indledningen til nogen dansk opvisning. Tværtimod havde Island bidt sig fast, og det blev slemt da Niklas Landin efter 12 minutter blev præsenteret for det røde kort, da han tacklede en islandsk spiller uden for feltet.

Det var op ad bakke for verdensmestrene, der sled med at få spillet til at glide mod den snu modstander.