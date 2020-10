Danmark byder ind på fire EM-slutrunder

Håndbold Slutrunder i Danmark Mænd VM i 1978 EM i 2014 VM i 2019 (med Tyskland) VM i 2025 (med Kroatien og Norge) Kvinder EM i 1996 VM i 1999 (med Norge) EM i 2002 EM i 2010 (med Norge) VM i 2015 EM i 2020 (med Norge) VM i 2023 (med Norge og Sverige)

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har fået appetit på at arrangere slutrunder. Sidste år fulgte en stor del af nationen med, da Mikkel Hansen og co. vandt verdensmesterskabet efter finalesejren over Norge i Herning, og om mindre end to måneder løber kvindelandsholdet på banen i Boxen i den jyske messeby til første kamp ved EM-slutrunden.

Og et dansk publikum vil også i de kommende år får lejlighed til at bakkke det lokale landshold op i kampen om guld, sølv og bronze ved både EM og VM.

I 2023 er DHF vært for kvindernes VM i samarbejde med de nordiske naboer Norge og Sverige, og to år senere får herrerne en række hjemmekampe ved verdensmesterskabet, hvor Kroatien og Norge er de to andre værtslande.

I en lidt fjernere fremtid vil Danmark kunne byde på endnu mere tophåndbold for både mænd og kvinder. DHF har nemlig udtrykt interesse for at arrangere EM-slutrunderne i 2026 og 2028 for begge køn.

Det afslører Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) i en pressemeddelelse.

En række forbund herunder DHF har indsendt hensigtserklæringer til den europæiske paraplyorganisation, men en egentlig ansøgning skal først være indsendt senest 1. maj 2021.

For Danmarks vedkommende kommer ønsket om at arrangere EM-slutrunderne i alle fire tilfælde til udtryk i et samarbejde med andre nordiske nationer.

EM for mænd i 2026 og 2028 skal arrangeres sammen med Norge, mens kvindernes ditto bliver en cooperation med Sverige.

For at optimere egne chancer har DHF lagt billet ind på to slutrunder, for der er naturligvis ikke tale om at Danmark bliver vært for herrernes EM to gange i træk og heller ikke på kvindesiden. Men ved at søge om begge er håbet naturligvis, at i hvert fald den ene falder ned i turbanen.

Størst er konkurrencen på herresiden.

EM i 2026 er interessant for seks bud, mens slutrunden i 2028 har vakt interesse fra hele 8 enkeltlande eller samarbejder (udover Norge/Danmark er det Portgual/Spanien).

»Disse tal viser igen, at denne begivenhed fortsat er den mest efterspurgte landsholdsbegivenhed i vores sport, og at udviklingen i håndbold fortsætter med at vokse«, siger EHF-præsidenten Michael Wiederer i en pressemeddelelse.

På kvindeside er interessen knap så stor, og i 2028 er der således kun interesse fra Danmark/Norge og Sverige, mens de samme lande også udviser interessse for slutrunden i 2026 sammen med Rusland.

Hvem der får EM-slutrunderne i 2026 og 2028 bliver afgjort på en ekstraordinær kongres i EHF i november 2021.