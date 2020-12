Dansker er verdens bedste: Jeg var klar over, da jeg blev målmand, at jeg havde en afgørende rolle

Da Sandra Toft for over 12 år siden debuterede på det danske landshold, var Karin Mortensen stadig det store danske navn i målet, men da legenden efter OL i 2012 endegyldigt stod af håndboldræset, var afløseren klar. For selv om der har været nogle udfald med skader, har Sandra Toft i en årrække været skiftende landstræneres klare førstevalg til den vigtige post, og når EM i Herning starter i denne uge, er det med status af kaptajn, at Brest-keeperen fører det danske hold ind på banen.

Det er ikke kun i en dansk sammenhæng, at Sandra Toft betragtes som en naturlig lederskikkelse og en af de bedste på sit felt.

Den danske målvogter har nemlig papir på, at hun er verdens bedste, da mediet Handball Planet i sin traditionelle kåring tidligere i år stemte Sandra Toft ind som nr. 1 foran blandt andre den hollandske verdensmester Tess Wester.